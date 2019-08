Ερωτηματικό παραμένει ο προορισμός του ιρανικού τάνκερ Adrian Darya 1, που βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Marine Traffic, το δεξαμενόπλοιο φαινόταν να κατευθύνεται προς το νοτιοανατολικό λιμάνι της Τουρκίας Ισκεντερούν (Αλεξανδρέττα).

