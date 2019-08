Νέα επίθεση στην Fed εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγορώντας την για ανυπαρξία στο ζήτημα μείωσης των επιτοκίων.

Our Federal Reserve cannot “mentally” keep up with the competition - other countries. At the G-7 in France, all of the other Leaders were giddy about how low their Interest Costs have gone. Germany is actually “getting paid” to borrow money - ZERO INTEREST PLUS! No Clue Fed!