Με χιουμοριστικό τρόπο αποφάσισε να αναφερθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο ενδιαφέρον των ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία από τη Δανία, υποσχόμενος ότι δεν θα κατασκευάσει ουρανοξύστες στο αρκτικό νησί κολοσσιαίων διαστάσεων.

«Υπόσχομαι ότι δεν θα το κάνω αυτό στη Γροιλανδία!», χαριτολόγησε ο μεγιστάνας των ακινήτων σε ανάρτησή του στο Twitter, πάνω από ένα φωτομοντάζ που βάζει το χρυσόχρωμο ξενοδοχείο του στο Λας Βέγκας να υψώνεται παράταιρα σε βουκολικό τοπίο της περιοχής αυτής της Δανίας, όπου ζουν 56.000 κάτοικοι.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA