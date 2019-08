Τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ κάλεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, να συναντηθεί προσωπικά με τους διαδηλωτές στο Χονγκ Κονγκ, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα είχε αποτέλεσμα να λάβουν τέλος οι εντάσεις που σημειώνονται για εβδομάδες στην περιφέρεια.

«Αν ο πρόεδρος Σι συναντιόταν απευθείας και προσωπικά με τους διαδηλωτές, θα ήταν ένα ευτυχές και φωτισμένο τέλος στο πρόβλημα του Χονγκ Κονγκ. Δεν έχω καμία αμφιβολία!» έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

If President Xi would meet directly and personally with the protesters, there would be a happy and enlightened ending to the Hong Kong problem. I have no doubt! https://t.co/eFxMjgsG1K