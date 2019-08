Αυστηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση έστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνοντας πως κανείς δεν έχει την εξουσιοδότηση να μιλάει στο Ιράν εκ μέρους των ΗΠΑ, κατηγορώντας σε μεγάλο βαθμό τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ότι στέλνει «ανάμεικτα μηνύματα» στην Τεχεράνη για το ενδεχόμενο συνομιλιών.

....I know Emmanuel means well, as do all others, but nobody speaks for the United States but the United States itself. No one is authorized in any way, shape, or form, to represent us!