Ισχυρή δόνηση μεγέθους 5,8 Ρίχτερ σημειώθηκε σε απόσταση 48 χιλιομέτρων ανατολικά του Ντενιζλί, στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το παρατηρητήριο του Καντιλί –που αρχικά ανακοίνωσε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,5 βαθμών– η δόνηση σημειώθηκε σε βάθος 8 χιλιομέτρων.

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,8 βαθμών. Το πρακτορείο Reuters αρχικά είχε αναφέρει ότι, σύμφωνα με το USGS, ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,9 βαθμών.

Οι Αρχές καλούν τους κατοίκους των οποίων τα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές να απομακρυνθούν από αυτά.

«Δεν υπάρχουν πληροφορίες για κάτι άσχημο στο κέντρο του Ντενιζλί μέχρι στιγμής», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Οζμάν Ζολάν στον τηλεοπτικό σταθμό CNN Turk.

M5.8 #earthquake in Western #Turkey #deprem was felt up to #Antalya #Izmir 250km away and by a few people in #Istanbul. It was preceded 6 min earlier by a M4.2 foreshock pic.twitter.com/7ONLKzyFXG