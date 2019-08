Τους 30 έφτασαν οι νεκροί στις ΗΠΑ σε λιγότερο από 24 ώρες μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις σε Οχάιο και Ελ - Πάσο.

Στην πόλη Ελ Πάσο, στην Πολιτεία Τέξας, ένας λευκός 21ενος ετών άνοιξε πυρ σε πολυκατάστημα της αλυσίδας Walmart με αποτέλεσμα τουλάχιστον 20 άνθρωποι να σκοτωθούν και 26 να τραυματιστούν.

Σε στιγμιότυπο από κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης ο νεαρός εικονίζεται να κινείται προς το πολυκατάστημα με ένα τουφέκι στα χέρια και τα αυτιά του καλυμμένα με ωτοασπίδες σκοπευτηρίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης που συνελήφθη είχε συντάξει ένα «μανιφέστο» το οποίο καθιστά σαφές ότι επρόκειτο για «έγκλημα μίσους».

Στην πόλη Ντέιτον του Οχάιο των ΗΠΑ άγνωστος άνοιξε πυρ έξω απο χώρο διασκέδασης με αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 16 να τραυματιστούν σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο δράστης.

Όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ οι αρχές αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο στην επίθεση του Οχάιο να υπάρχει και δεύτερος δράστης που διαφεύγει μέχρι ώρας της σύλληψης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε μέσω Twitter το «τραγικό» μακελειό στο Ελ Πάσο και μίλησέ για «μια άνανδρη ενέργεια».

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people....