Πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και κάποιοι από αυτούς είναι νεκροί, κατά την πολλαπλή ένοπλη επίθεση που πραγματοποιήθηκε σε εμπορικό κέντρο της πόλης Ελ Πάσο του Τέξας.

«Τρεις είναι οι συλληφθέντες» και «αρκετοί είναι οι νεκροί» από τη σημερινή ένοπλη επίθεση στο Ελ Πάσο , ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης αυτής στο Τέξας Ντι Μάγκρο, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Την ίδια στιγμή ο αναπληρωτής κυβερνήτης της αμερικανικής Πολιτείας Ντάν Πάτρικ τόνισε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News πως ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται «κάπου μεταξύ 15 με 20, χωρίς να γνωρίζουμε επακριβώς τον αριθμό των νεκρών».

Σύμφωνα με μια μαρτηρία γυναίκας που ήταν εκεί την ώρα της επίθεσης «ένας άνδρας με ένα μαύρο μπλουζάκι και παντελόνι παραλλαγής κρατούσε ένα όπλο και στόχευε τον κόσμο πυροβολώντας σε ευθεία βολή εναντίων των επισκεπτών του καταστήματος. Τρεις, ή τέσσερις άνθρωποι έπεσαν στο πάτωμα».

Breaking: just heard a law enforcement agent telling another agent, 22 confirmed dead, 4 of which were children, from the shooting at the Walmart in #ElPaso

near #CieloVista Mall. pic.twitter.com/LJjsfne2UL

— Adam 🐺☄️💥 (@yvng_adam16) 3 Αυγούστου 2019

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία για τον έλεγχο των όπλων, εκρηκτικών, καπνού και οινοπνευματωδών (ATF) στο Ντάλας ανακοίνωσε πως σπεύδουν άνδρες της επί τόπου για να συνδράμουν την αστυνομία του Ελ Πάσο.

«Συναγερμός για ένοπλη επίθεση. Παραμείνατε μακράν του εμπορικού κέντρου Σιέλο Βίστα», αναφέρεται στο προειδοποιητικό μήνυμα που διέδωσε μέσω Twitter η αστυνομία και μία ώρα αργότερα, η αστυνομία ανακκοίνωσε πως η επίθεση είναι ακόμη «εν εξελίξει».

Warning: This video contains graphic content.



Victims of the shooting in the Cielo Vista Mall in El Paso, Texas are transported and treated by emergency responders Saturday pic.twitter.com/zYBEVQL494

— Bloomberg TicToc (@tictoc) 3 Αυγούστου 2019