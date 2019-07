Επίσκεψη στο Λευκό Οίκο πραγματοποίησε χθες ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Μπόλτον.

Κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου τετ α τετ, το οποίο διήρκεσε πολύ περισσότερο του αναμενόμενου χρόνου, οι δύο άνδρες εστίασαν στις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις υπό το πρίσμα της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών Τζον Μπόλτον γνωστοποίησε με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο twitter ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, συζήτησε τις προτεραιότητες της νέας ελληνικής κυβέρνησης και τη συνέχιση της ενδυνάμωσης της στρατηγικής σχέσης μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας.

Today, Foreign Minister Nikos Dendias and I discussed the priorities of the new Greek government and the continued strengthening of the strategic relationship between the United States and Greece. pic.twitter.com/amnMVBshMQ