Το 6ο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας – Σουηδίας «Η Μετάβαση της Ελλάδας προς ένα Βιώσιμο Μέλλον» συνεχίζει τις ψηφιακές εκδηλώσεις στο πλαίσιο των εργασιών του, με τη δεύτερη ενότητα που έχει τίτλο «Η Ελλάδα στην Ψηφιακή Εποχή», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021, 17:00 – 18:50.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων και των ομιλιών είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας και οι επαναστατικές αλλαγές που αναμένεται να επιφέρει η τεχνολογία των δικτύων 5G, σαν ένας από τους σημαντικούς πυλώνες του, με τις μοναδικές δυνατότητες υψηλής ταχύτητας, χαμηλής χρονοκαθυστέρησης, εξαιρετικής αξιοπιστίας και υψηλής ασφάλειας που προσφέρει. Στην εκδήλωση έχει προσκληθεί να συμμετάσχει με ομιλία, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η θεματική ενότητα «Phaistos Fund – The Ecosystem for the 5th Generation of Networks» με ομιλητή τον Αντώνη Τζωρτζακάκη, CEO, 5G Ventures, θα παρουσιάσει την πανευρωπαϊκά πρωτοποριακή επενδυτική πλατφόρμα 5G του Phaistos Fund, η οποία αναμένεται να ταράξει τα έως σήμερα δεδομένα, τοποθετώντας δυναμικά την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των υπηρεσιών και εφαρμογών 5G.

Θα ακολουθήσουν οι θεματικές για τις Έξυπνες Πόλεις «Smart City Sweden» με τη Λυδία Παρθένη, Visit and Program Manager, Smart City Sweden, IVL Swedish Environmental Research Institute, και «Sustainable Digitalisation» με την Eva Stattin, Senior Expert and Project Manager – Sustainable Digitalization and Innovation, IVL Swedish Environmental Research Institute.

Στη συνέχεια η δημοσιογράφος του Alpha TV Μαρία Νικόλτσιου θα συντονίσει τη συζήτηση «Smart Factory Greece – Digital Synergy», στην οποία θα συμμετέχουν οι Κωστής Κωνσταντινίδης, CEO, Calpak, Ευάγγελος Γκιζελής, CEO, Gizelis Robotics, Μαρία Μπούρα, Director, Government, Industry Relations & Innovation, Ericsson Hellas, και Δημήτρης Σαλπέας, Senior Manager, B2B Fixed Core & Connectivity Services, OTE Group.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Ελληνο-Σουηδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με τη συνεργασία της Πρεσβείας της Σουηδίας στην Ελλάδα. Η Ράνια Πατσιοπούλου, Πρόεδρος του Ελληνο-Σουηδικού Επιμελητηρίου, και η Α.Ε. Charlotte Sammelin, Πρέσβης της Σουηδίας στην Ελλάδα, θα ανοίξουν την εκδήλωση με εισαγωγικές ομιλίες.

Για συμμετοχή στην εκδήλωση, εγγραφείτε στο link https://www.eventora.com/en/Events/6th-business-forum-greece-swed

Χορηγοί της εκδήλωσης είναι οι εταιρείες: Cosmote, Ericsson, Intrum, Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, SKF, Smart City Sweden και Vellum Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.