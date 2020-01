Συνολικά επτά βραβεία απέσπασε η εταιρεία ΤΕΡΝΑ, 100% θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στο πλαίσιο της πρώτης διοργάνωσης «Concrete Awards», που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020, με στόχο την ανάδειξη της αριστείας στον κατασκευαστικό κλάδο.

Συγκεκριμένα, η ΤΕΡΝΑ έλαβε τις ακόλουθες διακρίσεις:

1. Ως μέλος της κοινοπραξίας ΤΕΡΝΑ - Salini Impregilo, τιμήθηκε με το κορυφαίο βραβείο «Platinum» για το έργο «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» (ΚΠΙΣΝ), συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα σε όλες τις συμμετοχές.

2. Για το ίδιο έργο απέσπασε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Hospitality and Cultural Projects - Cultural Sites».

3. Επίσης, για το έργο «ΚΠΙΣΝ» έλαβε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Innovation in concrete composition, structure, form or technology».

4. Για τον Πύργο Ψύξης της Μονάδας V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, απέσπασε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Transportation and Ground Engineering Projects, Power Supply and Distribution Network».

5. Η Γέφυρα Τσακώνας τιμήθηκε, επίσης, με το χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Transportation and Ground Engineering Projects, Roads, Bridges and Tunnels».

6. Το έργο «Golf Clubhouse Navarino Bay» στην Π.Ο.Τ.Α. Πύλου (Costa Navarino) έλαβε το αργυρό βραβείο στην κατηγορία «Hospitality and Cultural Projects - Recreation Centers».

7. Τέλος, στην κατηγορία «Transportation and Ground Engineering Projects - Coastal and Marine Structures», η εταιρεία τιμήθηκε με το χάλκινο βραβείο για το έργο της Μαρίνας της Αγίας Νάπας στην Κύπρο.

Τα έργα που βραβευθήκαν ξεχώρισαν για το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας τους, την καινοτομία και τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία που χαρακτηρίζει την ΤΕΡΝΑ Α.Ε. εδώ και μισό αιώνα.