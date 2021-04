Την αρνητική εισήγηση της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων, τόσο για το άνοιγμα των εμπορικών κέντρων από τη Δευτέρα όσο και για την παύση του ραντεβού στα εμπορικά καταστήματα αποφάσισαν να ακολουθήσουν το υπουργείο Υγείας και η Πολιτική Προστασία, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του insider.gr κατά την ενημέρωση για τον κορονοϊό.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε ότι ανοίγει το λιανεμπόριο στην Κοζάνη από τη Δευτέρα με click away. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα συνεχίσουν να λειτουργούν με click away και click inside, sms στο 13032 και χρονικό περιορισμό 3 ωρών, εμπορικά καταστήματα καθώς και πολυκαταστήματα τα οποία λειτουργούν υπό ενιαίο νομικό πρόσωπο. Η αλλαγή από την επόμενη εβδομάδα αφορά στην διενέργεια των υποχρεωτικών self tests και στους εργαζόμενους στο λιανεμπόριο, κάτι που εκτιμάται ότι θα βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων για χαλάρωση των μέτρων το επόμενο διάστημα.

Σχετικά με τα self test, θα είναι υποχρεωτική η χρήση τους σε έξι τομείς δραστηριότητας και συγκεκριμένα:

Λιανεμπόριο (συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών)

Εστίαση

Μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές κ.λπ.)

Υπηρεσίες καθαρισμού

Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Ανοίγουν οι σχολές οδήγησης

Ανοίγουν τη Δευτέρα και οι σχολές οδήγησης. Θα είναι υποχρεωτική η διενέργεια self test ανά εβδομάδα για τους εργαζόμενους σε αυτές, η διενέργεια self test για τον εξεταζόμενο 24 ώρες πριν το πρακτικό μάθημα και τις εξετάσεις, ενώ για τους εκπαιδευτές και τους εξεταστές απαιτείται self test δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

Τα θεωρητικά μαθήματα και οι θεωρητικές εξετάσεις θα διενεργούνται διαδικτυακά. Παράλληλα, οι εξετάσεις θα διενεργούνται με ραντεβού ανά μία ώρα, με τήρηση των κανόνων προστασίας της δημόσιας υγείας, ανοιχτά παράθυρα, υποχρεωτική χρήση μάσκας, υγιεινή χεριών και σημείων επαφής του οχήματος.

Περιοχές σε «βαθύ κόκκινο»

Στο βαθύ κόκκινο μπαίνουν οι Θάσος, δήμος Μαρώνειας Σαπών, Κύθνος, Διδυμότειχο, Πίδνας Κολινδρού, δήμος Καβάλας, δήμος Βόλου, δήμος Συντικής Σερρών, δήμος Βόρειων Τζουμέρκων.

Από το βαθύ κόκκινο βγαίνουν από Δευτέρα οι Μύκονος, Λέρος και οι δήμοι Καρύστου και Κύμης, Σκύρος, δήμος Λοκρών, Αγκίστρι, Κύθηρα, Ύδρα».

Παρακολουθήστε εδώ την ενημέρωση:

Η πορεία του κορονοϊού

Κατά την ενημέρωση για τον κορονοϊό η καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου τόνισε ότι το επιδημιολογικό φορτίο σταθεροποιείται και ο δείκτης θετικότητας έπεσε στο 5,3, ενώ τα ενεργά κρούσματα υπολογίζονται σε 26.000 και ο μέσος όρος ημερήσιων κρουσμάτων έχει πέσει στα 2.800 παρά την αύξηση του αριθμού των τεστ.

Ο μέσος όρος των τεστ διαμορφώνεται πλέον στα 54.000 και η κυρία Παπαευαγγέλου τόνισε ότι η εικόνα αυτή σταθεροποίησης δεν μπορεί να μας κάνει να λάβουμε «το λάθος μήνυμα ότι τελειώνουμε».

Παίρνοντας τον λόγο ο Γκίκας Μαγιορκίνης ανέφερε πως ως σήμερα έχουν διαπιστωθεί 134 εκατ μολύνσεις και 3 εκατ θάνατοι από τον κορωνοϊό σε όλο τον κόσμο. Όπως είπε, την τελευταία εβδομάδα συνέχισε να αυξάνεται ο αριθμός των νέων διαγνώσεων ανά τον κόσμο.

Μιλώντας για την Ελλάδα, ο καθηγητής τόνισε πως παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων σε περισσότερους από 80 ανά ημέρα. Σε επίπεδο διασποράς, μείωση 5% του επιδημιολογικού φορτίου καταγράφτηκε στην Αττική, για την οποία ο Γκίκας Μαγιορκίνης έκανε λόγο για μικρά, πολύ δειλά σημεία εύθραυστης βελτίωσης στην Αττική.

Την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη, παρότι στην αρχή της εβδομάδας φάνηκαν σημάδια μείωσης της διάδοσης, τελικά παρατηρήθηκε μια σταθεροποίηση της επιδημίας του κορονοϊού.