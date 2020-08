Απάντηση στις σημερινές προκλητικές δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι, δίνει το υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του. Υπογραμμίζοντας ότι «η άσκηση δικαιωμάτων κυριαρχίας της Ελλάδας δεν υπόκειται σε καμίας μορφής τουρκική αρνησικυρία» καλεί την «γειτονική χώρα να αντιληφθεί ότι το Διεθνές Δίκαιο και οι αξίες επί των οποίων οικοδομήθηκε η σύγχρονη διεθνής τάξη δεσμεύουν όλα τα κράτη του κόσμου». Παράλληλα υπενθυμίζει στην Τουρκία ότι και η ίδια «δεσμεύεται από το Άρθρο 2 (4) του Χάρτη των Η.Ε., μεταξύ άλλων» προσθέτοντας ότι «αν έχει διαφορετική αντίληψη, ας το δηλώσει ρητά».

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Τούρκος αντιπρόεδρος, Φουάτ Οκτάι, χαρακτήρισε ως «αιτία πολέμου» την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας. «Εάν η απόπειρα της Αθήνας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα δεν είναι αιτία πολέμου, τότε ποιο είναι;» φέρεται να είπε ο Οκτάι, σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο της Κύπρου. Παράλληλα διεμήνυσε ότι η Τουρκία θα προστατεύσει, με κάθε τρόπο, τα δικαιώματά της σε κάθε κυβικό μέτρο υδάτων στην Ανατολική Μεσόγειο και κατέληξε ότι «η Τουρκία αναμένει αμεροληψία από την ΕΕ, κανείς δεν πρέπει να περιμένει από την Άγκυρα να υποχωρήσει σε αυτή την αμεροληψία».

