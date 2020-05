Ως ευπρόσδεκτη ένδειξη του ηγετικού ρόλου της Ελλάδας στην περιοχή, χαιρετίζει ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ το σημερινό 2ο Υπουργικό Φόρουμ Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

«Άλλη μία ευπρόσδεκτη ένδειξη τoυ ηγετικού ρόλου της Ελλάδας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής απειλής της παραπληροφόρησης - Τονίζουμε τις προκλήσεις που απορρέουν από τις ψευδείς ή χειραγωγούμενες πληροφορίες σχετικά με τη διάδοση του COVID-19, που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων και την ανθεκτικότητα των κοινωνιών» γράφει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Αμερικανός πρέσβης παραθέτοντας την Κοινή Υπουργική Δήλωση για την πανδημία COVID -19 που εξεδόθη μετά την ολοκλήρωση του 2ου Υπουργικού Φόρουμ Θεσσαλονίκης.

Another welcome sign of Greece’s leadership in the neighborhood, including on the strategic threat of disinformation- “We stress the challenges of false or manipulated information on the spread of COVID-19, which can put people’s lives and the resilience of the societies at risk” https://t.co/35fO88TcCc