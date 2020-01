Το Φόρουμ, στο οποίο θα λάβουν μέρος ΜΚΟ και think tanks με έδρα ή παρουσία στη Θεσσαλονίκη, θα είναι ανοικτό στο ευρύ κοινό.

Την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020, η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς σας προσκαλεί στο Φόρουμ που συνδιοργανώνει με το Dukakis Center του ACT, στο Δήμο Θεσσαλονίκης (αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης), από τις 16.00 έως τις 19.00, με θέμα "Why Think Tanks and Civil Society Matter".

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020, η Θεσσαλονίκη θα είναι μια από τις 140 και πλέον πόλεις παγκοσμίως που θα φιλοξενήσουν εκδήλωση με αυτό το θέμα, στο πλαίσιο του Think Tanks and Civil Society Program του University of Pennsylvania.

Το Φόρουμ, στο οποίο θα λάβουν μέρος ΜΚΟ και think tanks με έδρα ή παρουσία στη Θεσσαλονίκη, θα είναι ανοικτό στο ευρύ κοινό, με στόχους τόσο να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες αναφορικά με τη σημασία των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών για την προάσπιση θεμελιωδών πολιτικών και κοινωνικών αξιών, όσο και να διασυνδεθεί η πόλη με ένα παγκόσμιο δίκτυο τέτοιων φορέων.

Τις εργασίες του Φόρουμ θα συντονίσουν η Δρ Δαμάσκου Άννα, Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, και ο Dr. David Wisner, Εκτελεστικός Διευθυντής του Dukakis Center του ACT.

Γλώσσες εργασίας θα είναι η ελληνική και η αγγλική.

Η εκδήλωση λαμβάνει χώρα σε συνέχεια αντίστοιχης εκδήλωσης που συνδιοργανώθηκε τον περασμένο Απρίλιο στην Αθήνα, με keynote speaker τον James McGann, Διευθυντή του Think Tanks and Civil Society Program του University of Pennsylvania, και με την συμμετοχή εκπροσώπων φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών με έδρα ή παρουσία στην Αθήνα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

16:00 – 16:30 Open House

16:30 – 17:15 Pitch Session- δίλεπτες παρουσιάσεις

17:30 – 19:00 Συζητήσεις

1ο πάνελ

Θεμελιώδεις Αξίες και Κοινωνία των Πολιτών

2ο πάνελ

Συνδράμοντας την Κοινωνία την Πολιτών

3o πάνελ

Η Κοινωνία των Πολιτών στην Ελλάδα και το Μέλλον της