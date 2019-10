Η NCH Capital Inc. από την πρώτη στιγμή παρουσίας της στην Ελλάδα, επισήμαινε ότι βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία.

Ευχαριστήρια εθιμοτυπική συνάντηση Πολεμικού Ναυτικού και NCH Capital Inc. για το Νέο Οχυρό στην Κέρκυρα. Η NCH Capital Inc. από την πρώτη στιγμή παρουσίας της στην Ελλάδα, επισήμαινε ότι βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία σεβόμενη την παράδοση, το περιβάλλον και τους πολίτες.

Στο πλαίσιο της μεγάλης επένδυσής της στην Κασσιόπη, προχώρησε σε δωρεά προς το Πολεμικό Ναυτικό για τη νέα θέση του Ναυτικού Οχυρού, η οποία περιλαμβάνει όλον τον εξοπλισμό.

Για τον λόγο αυτό, ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ευχαρίστησε τον Managing Director και Head of Western Balkans, Greece and Cyprus της NCH Capital Inc, κ. Ανδρέα Σάντη δίνοντας του μία μικρογραφία του Θ/Κ «Γ. Αβέρωφ».