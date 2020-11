Το μήνυμα πως «όλοι πρέπει να συνεχίσουν να ακολουθούν τις οδηγίες της επιστημονικής κοινότητας και των τοπικών υγειονομικών αρχών», στέλνει μέσω Twitter ο Έλληνας διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά. Στην ίδια ανάρτηση, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που ανακοίνωσε ότι το πειραματικό της εμβόλιο είναι άνω του 90% αποτελεσματικό στην προστασία από την Covid-19, απευθύνει την παράκληση: «Θυμηθείτε να φοράτε τις μάσκες σας».

Our #COVID19 vaccine, if approved, will be an important part of global, national & state prevention plans, but not the only one. Everyone should continue to follow the guidance of the scientific community & local health authorities – and please remember to wear your masks.