Λος Άντζελες: Έφτασε η εθνοφρουρά - Αμφισβητείται η νομιμότητα της κίνησης Τραμπ

Eίναι η πρώτη φορά που ένας Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποιεί τέτοια εξουσία από τις ταραχές του Λος Άντζελες το 1992.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, δήλωσε ότι η απόφαση του Προέδρου Τραμπ να αναπτύξει την Εθνοφρουρά είναι «εντελώς περιττή», αφού ο Τραμπ δήλωσε αργά το Σάββατο ότι θα αναπτυχθούν στην πόλη 2.000 μέλη της Εθνοφρουράς, μετά τις ταραχές που ξέσπασαν στη διάρκεια διαμαρτυριών κατά των μαζικών συλλήψεων παράτυπων μεταναστών.

«Η πόλη μας έχει βιώσει μαζικές πολιτικές αναταραχές στο παρελθόν», είπε σε συνέντευξή της, αναφερόμενη στις ταραχές που έλαβαν χώρα στο Λος Άντζελες το 1992, όταν σκοτώθηκαν περισσότεροι από 50 άνθρωποι και συνελήφθησαν χιλιάδες.

«Αν θέλετε να το δείτε να συμβαίνει ξανά, τότε έχετε μια ακραία παρουσία στρατευμάτων ή αστυνομικών, και αυτό θα αναστατώσει τον πληθυσμό. Αυτό δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα», ανέφερε η δήμαρχος.

Η Μπας είπε ότι είχε μιλήσει με την κυβέρνηση Τραμπ και ότι το Λος Άντζελες ήταν «καλά εξοπλισμένο για να χειριστεί» οποιαδήποτε βία που σχετίζεται με διαμαρτυρίες.

«2000 μέλη της Εθνοφρουράς, 2000 στην πόλη μας δεν θα είναι κάτι θετικό και δεν θα είναι χρήσιμο», πρόσθεσε η Μπας.

Unbelievable — but this is California right now.



Trump is deploying the National Guard to Los Angeles. Pete Hegseth is threatening to send active-duty Marines into the state.



This is pure authoritarianism. Trump is turning America into a fascist state. pic.twitter.com/03KnnLBe8d — Roman Sheremeta 🇺🇸🇺🇦 (@rshereme) June 8, 2025

Άρχισε η ανάπτυξη

Στρατιώτες της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ φέρεται να άρχισαν να αναπτύσσονται στο κέντρο του Λος Άντζελες σε μια επιχείρηση καταστολής της μετανάστευσης, όπου η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα εναντίον διαδηλωτών, σε μια κίνηση που προκάλεσε σοκ στην αμερικανική πολιτική.

Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός ABC7 ανέφερε ότι στρατεύματα της Εθνοφρουράς άρχισαν να φτάνουν στο κέντρο του Λος Άντζελες. Μετέδωσε βίντεο με στρατιωτικά φορτηγά και στρατεύματα με τους στρατιώτες με κράνη να φορούν πράσινες στολές παραλλαγής, να κρατούν τυφέκια εφόδου και να μοιράζουν ασπίδες.

National Guard Arrived in Los Angeles



Military vehicles and soldiers from the National Guards were recently seen in Los Angeles.



It shows videos from AP and Retuers, as described by ABC News and the New York Post, among others.



It comes after Donald Trump has used a special… pic.twitter.com/wiaievglcC — benny 🇩🇰 🇫🇴 🇬🇱 🇪🇺 🇺🇦 (@benny0692698414) June 8, 2025

Τα στρατεύματα σταμάτησαν στο Δημαρχείο και οδήγησαν στη γειτονιά Paramount όπου είχαν πραγματοποιηθεί διαμαρτυρίες. Η εντολή για την ανάπτυξη των στρατιωτών ήρθε από τον Ντόναλντ Τραμπ αργά το Σάββατο το βράδυ και σηματοδοτεί μια εκπληκτική κλιμάκωση σε μια ευρεία καταστολή των μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από επιδρομές της υπηρεσίας ICE σε όλη τη χώρα που πυροδότησαν διαμαρτυρίες.

H απόφαση του ομοσπονδιακού κράτους για την ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς από τον Τραμπ, είναι η πρώτη φορά που ένας Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποιεί τέτοια εξουσία από τις ταραχές του Λος Άντζελες το 1992. Εκείνη την εποχή ξέσπασε εκτεταμένη βία ως αντίδραση στην αθώωση τεσσάρων λευκών αστυνομικών για τον βάναυσο ξυλοδαρμό του μαύρου οδηγού Ρόντνεϊ Κινγκ.

Η κίνηση του Τραμπ ακολουθήθηκε από την απειλή για ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, χαρακτήρισε την πιθανή ανάπτυξη Αμερικανών πεζοναυτών στην πολιτεία του «διαταραγμένη συμπεριφορά», αφού ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ απείλησε με τη χρήση τους στην πόλη σε περίπτωση περαιτέρω αναζωπύρωσης της σύγκρουσης.

«Ο Υπουργός Άμυνας απειλεί τώρα να αναπτύξει πεζοναύτες εν ενεργεία σε αμερικανικό έδαφος εναντίον των ίδιων των πολιτών της. Αυτή είναι διαταραγμένη συμπεριφορά», έγραψε ο Νιούσομ στο X.

The police don’t protect you from riots.



Your reservoirs are empty. Your hydrants have no water.



A 1300 square foot home costs $1.5 million and there’s a feces-infested homeless encampment 300 feet from your front door.



Los Angeles is a shithole.



pic.twitter.com/YnFLAi3dqT — Eric Matheny 🎙️ (@ericmmatheny) June 8, 2025

Νωρίτερα, ο Χέγκσεθ, ο αμφιλεγόμενος και σκληροπυρηνικός υπουργός Άμυνας του Ντόναλντ Τραμπ, είχε θέσει στοπ τραπέζι το ενδεχόμενο ανάπτυξης Αμερικανών πεζοναυτών στους δρόμους της πολιτείας που διοικείται από τους Δημοκρατικούς, εν μέσω των διαμαρτυριών που είχαν ξεσπάσει μετά τις επιδρομές των πρακτόρων της Ice στην πολιτεία.

«Υπό τον Πρόεδρο Τραμπ, η βία και η καταστροφή εναντίον ομοσπονδιακών πρακτόρων και ομοσπονδιακών εγκαταστάσεων ΔΕΝ θα γίνουν ανεκτές. Είναι ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ», έγραψε ο Hegseth στο X.

«Εάν η βία συνεχιστεί, θα κινητοποιηθούν και οι εν ενεργεία πεζοναύτες στο Camp Pendleton - βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή», δήλωσε ο Χέγκσεθ. Το Camp Pendleton είναι μια μεγάλη στρατιωτική βάση νότια του Λος Άντζελες και βόρεια του Σαν Ντιέγκο.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς χαρακτήρισε την κατάσταση απειλή για τη δημοκρατία των ΗΠΑ. «Έχουμε έναν πρόεδρο που οδηγεί αυτή τη χώρα γρήγορα σε αυταρχισμό», δήλωσε ο Σάντερς στο CNN. «Δεν πιστεύει στο κράτος δικαίου».

Ερωτήματα για την νομιμότητα

Ο Τραμπ ανέφερε σε υπόμνημα προς τα υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικής Ασφάλειας ότι καλούσε την Εθνοφρουρά σε ομοσπονδιακή υπηρεσία βάσει μιας διάταξης που ονομάζεται Τίτλος 10 για την «προσωρινή προστασία του ICE και άλλου προσωπικού της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών που εκτελεί ομοσπονδιακά καθήκοντα».

Ο Τίτλος 10 προβλέπει την ενεργοποίηση στρατευμάτων της Εθνοφρουράς για ομοσπονδιακή υπηρεσία. Τέτοιες διαταγές του Τίτλου 10 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη μελών της Εθνοφρουράς στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στο εξωτερικό.

Ο Έρβιν Τσεμερίνσκι, ένας από τους κορυφαίους μελετητές συνταγματικού δικαίου της χώρας, δήλωσε ότι «το να αναλάβει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση την Εθνοφρουρά της Καλιφόρνια, χωρίς το αίτημα του κυβερνήτη, για να καταστείλει τις διαμαρτυρίες είναι πραγματικά ανατριχιαστικό».

«Χρησιμοποιούμε τον στρατό στο εσωτερικό για να σταματήσουμε τη διαφωνία», δήλωσε ο Τσεμερίνσκι, κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϋ. «Σίγουρα στέλνει ένα μήνυμα για το πώς αυτή η κυβέρνηση πρόκειται να ανταποκριθεί στις διαμαρτυρίες. Είναι πολύ τρομακτικό να το βλέπουμε αυτό να γίνεται».

Ο Τομ Χόμαν, ο «τσάρος των συνόρων» της κυβέρνησης Τραμπ, ανακοίνωσε το σχέδιο να στείλει την Εθνοφρουρά σε συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο στο Fox News, καθώς οι διαδηλωτές συνέχιζαν να συγκρούονται με πράκτορες της ICE κατά τη διάρκεια των επιδρομών.

«Πρόκειται για την επιβολή του νόμου», είπε ο Χόμαν. «Δεν πρόκειται να ζητήσουμε συγγνώμη που το κάναμε. Θα αναλάβουμε δράση».

Φωτογραφία @AP