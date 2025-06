Χάος στο Λος Άντζελες - Ο Τραμπ έβγαλε στους δρόμους την Εθνοφρουρά

Ταραχές ξέσπασαν στη διάρκεια διαμαρτυριών κατά των μαζικών συλλήψεων παράτυπων μεταναστών. Ανίκανες οι αρχές της Καλιφόρνια δηλώνει ο Λευκός Οίκος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη 2.000 μελών της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες, μετά τις ταραχές που ξέσπασαν στη διάρκεια διαμαρτυριών κατά των μαζικών συλλήψεων παράτυπων μεταναστών, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ να επικρίνει δριμύτατα τις «ανίκανες» αρχές της Καλιφόρνιας.

«Σκόπιμα εμπρηστική» χαρακτήρισε την απόφαση ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ.

🚨 #BREAKING: President Trump has officially taken control of the California National Guard and will be deploying THOUSANDS of troops to the streets of Los Angeles tonight, per Gov. Newsom



LET’S GO!



WE’RE TAKING OUR COUNTRY BACK! pic.twitter.com/x9LhLva89u

— Nick Sortor (@nicksortor) June 8, 2025