Μασκ: Πεπρωμένο η δημιουργία νέου κόμματος στις ΗΠΑ

Ο μεγιστάνας δείχνει να προκρίνει το όνομα «Κόμμα Αμερικής». Βέβαια το εγχείρημα απ' τα λόγια στην πράξη είναι πολύ δύσκολο.

Ο Έλον Μασκ μίλησε δημόσια για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού κόμματος στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, μια ιδέα που θα μπορούσε να κλιμακώσει τη διαμάχη του δισεκατομμυριούχου με τον κάποτε σύμμαχό του, τον πρόεδρο Τραμπ.

Όπως αναφέρει το CBS, ο Μασκ παρουσίασε για πρώτη φορά την ιδέα την Πέμπτη. Ανάμεσα στις επιθέσεις του στον κ. Τραμπ, ο δισεκατομμυριούχος δημοσίευσε μια δημοσκόπηση στο X ρωτώντας τους 220 εκατομμύρια ακολούθους του αν πιστεύουν ότι είναι «ώρα να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό κόμμα στην Αμερική που στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύει το 80% στη μέση».

Μια μέρα αργότερα, ο Μασκ σημείωσε ότι το 80% των ερωτηθέντων στην δημοσκόπηση υποστήριξε την ιδέα. «Αυτό είναι το πεπρωμένο», έγραψε το βράδυ της Παρασκευής.

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle?

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025