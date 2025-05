H αμήχανη στιγμή του ζεύγους Μακρόν που έπιασαν οι κάμερες - «Πάγωσε» ο Γάλλος πρόεδρος

Μία έντονη στιγμή μεταξύ του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και της «Πρώτης Κυρίας», Μπριζίτ Μακρόν, έπιασαν οι τηλεοπτικές κάμερες κατά την επίσκεψη του ζεύγους στο Βιετνάμ, λίγα δευτερόλεπτα πριν βγουν από το προεδρικό αεροπλάνο

Μία έντονη στιγμή μεταξύ του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και της «Πρώτης Κυρίας», Μπριζίτ Μακρόν, έπιασαν οι τηλεοπτικές κάμερες κατά την επίσκεψη του ζεύγους στο Βιετνάμ, λίγα δευτερόλεπτα πριν βγουν από το προεδρικό αεροπλάνο

Καθώς ανοίγει η πόρτα του A330, εμφανίζεται ο Πρόεδρος o οποίος εμφανίζεται να κάνει απότομα ένα βήμα πίσω, καθώς ένα χέρι, αυτό της συζύγου του Μπριζίτ Μακρόν, φαίνεται να σπρώχνει μακριά το πρόσωπό του. Ο Μακρόν όταν συνειδητοποιεί ότι τον βιντεοσκοπούν, δείχνει να «παγώνει» στιγμιαία.

French President Emmanuel Macron was slapped by his wife during a family dispute that was caught on camera.



The incident occurred shortly after the French presidential plane landed in Vietnam.



What exactly enraged his wife remains unclear. pic.twitter.com/O8bnm4wVMC

— NEXTA (@nexta_tv) May 26, 2025