PLG Disrupt Summit 2025: Το κορυφαίο συνέδριο για επαγγελματίες του Product Development έρχεται στα Ιωάννινα

Σε συνέχεια της φετινής του επιτυχίας του Disrupt AI Summit Athens

Σε συνέχεια της φετινής του επιτυχίας του Disrupt AI Summit Athens, το Product-Led Hub με υπερηφάνεια ανακοινώνει τη διεξαγωγή του μDisrupt AI Summit Ioannina - το premier summit για Product Managers, S/W Engineers, Business Analysts & Quality Assurance Engineers - που θα αποτελέσει το #1 τεχνικό συνέδριο πάνω στο Artificial Intelligence στην περιοχή των Ιωαννίνων.

Ένα συνέδριο για την τεχνολογική κοινότητα της Ηπείρου

To συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαϊου στο Joist Tech Park Ioannina με υποστήριξη του Joist και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και αποτελεί το τρίτο από μια σειρά 4 συνεδρίων (Disrupt AI Summit Series), που παρουσιάζουν πως το ΑΙ επηρεάζει άμεσα την επαγγελματική πορεία στελεχών του τεχνολογικού χώρου αλλά και να ενισχύσει τις επαγγελματικές ευκαιρίες για εταιρείες πολλαπλών business domains.

Σε συνέχεια της πρόσφατης επιτυχίας του, το πολυαναμενόμενο συνέδριο θα φιλοξενήσει 200+ συνέδρους του τεχνολογικού κλάδου όπου θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τις καλύτερες πρακτικές της αγοράς και να μοιραστούν τεχνογνωσία.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί:

να δημιουργήσει ένα σημείο συνάντησης για την τοπική και εθνική tech κοινότητα,

να ενισχύσει το τεχνολογικό οικοσύστημα της Ηπείρου

να δώσει βήμα σε ανθρώπους, ιδέες και πρακτικές που αξιοποιούν ήδη το ΑΙ στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Η ατζέντα θα αποτελείται από engaging sessions & εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα πλαισιώνουν κορυφαία στελέχη της Ελλάδας όπως Γιώργος Νικολαρόπουλος CTO Natech, Γιάννης Μιχαηλίδης Head of Big Data & Engineering, Synthetica PC, Γιάννης Παπαδάκης Head of QA, Snappi, Γιάννης Αγγελής Analytics & Insights Platform Manager Coca Cola Hellenic, Κωνσταντίνος Γιώτης Product Manager - Generative AI, Coca Cola Hellenic, Ιωάννης Παπίκας, CTO ESatisfaction κ.α.

Συγκεκριμένα, η ατζέντα του συνεδρίου θα αναλύσει εις βάθος θεματικές όπως:

● Addressing Bias, Transparency, and Reliability in Developing AI Applications

● Navigating Leadership & Career Growth in an Automated World

● The Evolution of Programming Languages with AI

● Advancing your strategy by integrating AI into your Εxisting systems

● How the Power of Generative AI is Shaping the Future of Tech

Συμμετοχές και διαθέσιμα εισιτήρια μπορείτε να βρείτε εδώ