Καναδάς: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος σε φεστιβάλ στο Βανκούβερ - Νεκροί και τραυματίες

Αριθμός ανθρώπων σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένας οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του σε πλήθος που μετείχε σε φεστιβάλ δρόμου στο Βανκούβερ, ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης αυτής στον Καναδά με ανάρτησή της στην πλατφόρμα του Χ.

Σύμφωνα με τις αρχές ο οδηγός συνελήφθη. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται για δυστύχημα ή εσκεμμένη ενέργεια. Υπάρχουν αναφορές πως ο συλληφθείς είναι Ασιάτης.

Το περιστατικό σημειώθηκε καθώς μέλη της φιλιππινέζικης κοινότητας συγκεντρώνονταν για να γιορτάσουν την Ημέρα του Λάπου Λάπου, διευκρίνισε ο δήμαρχος του Βανκούβερ Κεν Σιμ σε ανάρτησή του στο X.

Με το φεστιβάλ αυτό τιμάται ηγετική μορφή του αγώνα κατά της αποικιοκρατίας τον 16ο αιώνα στις Φιλιππίνες.

"Έχω συγκλονιστεί και είμαι βαθιά λυπημένος για το τρομερό συμβάν στη σημερινή εκδήλωση για την Ημέρα του Λάπου Λάπου", σημείωσε ο δήμαρχος του Βανκούβερ στην ανάρτησή του.

"Η σκέψη μας βρίσκεται με όλους όσοι επλήγησαν και την φιλιππινέζικη κοινότητα του Βανκούβερ αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή", πρόσθεσε.

Η αστυνομία του Βανκούβερ διευκρίνισε ότι το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 τοπική ώρα του Σαββάτου (06:00 ώρα Ελλάδος σήμερα) στην συνοικία Σάνσετ ον Φρέιζερ της πόλης.

Additional footage from the scene of the incident at the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada, in which an individual drove through a crowd of festivalgoers on a closed-off street, with reports right now suggesting 5-10 fatalities and well over a dozen injuries. The suspect is… pic.twitter.com/WNfYp9mXDh

— OSINTdefender (@sentdefender) April 27, 2025