Ιράν: Τουλάχιστον 516 τραυματίες από ισχυρότατη έκρηξη στο λιμάνι της πόλης Μπαντάρ Αμπάς

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν ακόμη άγνωστα. Η έκρηξη ακούστηκε σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16:02

Μια «ισχυρή έκρηξη» στο Ιράν προκάλεσε σήμερα τον τραυματισμό 516 ανθρώπων, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Η έκρηξη σημειώθηκε σε ένα μεγάλο λιμάνι στο νότιο τμήμα της χώρας, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης, αν και δεν έδωσαν άμεσα λεπτομέρειες για την αιτία της καταστροφής.

«Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε αποβάθρα στο λιμάνι Σαχίντ Ρατζάι», δήλωσε στην τηλεόραση ο τοπικός αξιωματούχος της λιμενικής αρχής Εσμαήλ Μαλεκιζάντεχ.

Αυτό το σημαντικό για το εμπόριο λιμάνι βρίσκεται περισσότερα από χίλια χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, κοντά στη μεγάλη πόλη Μπαντάρ Αμπάς, η οποία βλέπει στα Στενά του Ορμούζ και σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA είναι το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της χώρας.

A video of the moment of the massive explosion in Bandar Abbas.#IRAN

