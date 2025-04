Συναγερμός στη Βοστώνη: Φορτηγό παρέσυρε πεζούς - Αναφορές για 6 τραυματίες

Το δυστύχημα συνέβη στις 12:48 μ.μ. (σ.σ. τοπική ώρα ΗΠΑ) κοντά στη διασταύρωση των οδών Kneeland Street και Harrison Avenue.

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, όταν ένα ενοικιαζόμενο φορτηγό έπεσε πάνω σε πεζοδρόμιο στο τμήμα Chinatown της Βοστώνης των Ηνωμένων Πολιτειών νωρίτερα, σήμερα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Τουλάχιστον δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, σύμφωνα με τον αξιωματικό Μαρκ Μάρον, εκπρόσωπο του αστυνομικού τμήματος.

Ο οδηγός παγιδεύτηκε μέσα στο φορτηγό, το οποίο αναποδογύρισε κατά τη σύγκρουση, και χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί, σύμφωνα με τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Companies responded to Kneeland & HarrisonAve for a truck that struck multiple poles and was wedged between a pole and the building . Firefighters used extrication tools to removed the trapped driver from the cab of truck . pic.twitter.com/VgqMPBkFrI

— Boston Fire Dept. (@BostonFire) April 1, 2025