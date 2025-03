Β. Μακεδονία: Σε 59 ανέρχονται οι νεκροί απ' την πυρκαγιά που ξέσπασε σε κλαμπ - Στη Ελλάδα τραυματίες

Εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης σε βάρος τεσσάρων προσώπων. Χωρίς άδεια λειτουργούσε το νυχτερινό κέντρο. Στη χώρα κηρύχθηκε επταήμερο εθνικό πένθος.

Τουλάχιστον 59 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 150 τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή σε μια ντισκοτέκ της Βόρειας Μακεδονίας. Τέσσερα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της τραγωδίας.

Από τα 59 θύματα, έχουν αναγνωριστεί τα 35. Από αυτούς τους ανθρώπους, οι 31 ήταν κάτοικοι των πόλεων Κότσανι και Στιπ. Το μεσημέρι, νοσηλεύονταν συνολικά 155 τραυματίες, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Πάντσε Τόσκοφσκι στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Στη χώρα κηρύχθηκε επταήμερο εθνικό πένθος.

Ο υπουργός είπε ότι εκδόθηκαν τέσσερα εντάλματα σύλληψης, αλλά χωρίς να διευκρινίσει σε βάρος ποιων υπόπτων.

Οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας ερευνούν την περίπτωση η πυρκαγιά να είναι υπόθεση διαφθοράς, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Πάντσε Τόσκοβσκι.

«Αυτή η εταιρεία δεν έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας. Αυτή η άδεια, όπως και πολλά άλλα πράγματα στο παρελθόν, συνδέεται με την διαφθορά», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κότσανι, τον τόπο όπου συνέβη η τραγωδία κατά την διάρκεια συναυλίας σε κλαμπ την περασμένη νύκτα.

Λίγο νωρίτερα, ο Στογιάντσε Ανγκέλοφ, ο διευθυντής του Κέντρου Κρίσεων, είπε ότι είναι σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τη μεταφορά εκείνων που φέρουν βαριά τραύματα σε νοσοκομεία «πολλών ευρωπαϊκών χωρών».

Τα θύματα είναι στην πλειονότητά τους νέοι που πήγαν να παρακολουθήσουν μια συναυλία του δημοφιλούς συγκροτήματος χιπ-χοπ DNK στην ντισκοτέκ Pulse του Κότσανι. Η πόλη αυτή απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από τα Σκόπια.

«Προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στους ανθρώπους επί τόπου. Οι πυροσβέστες και τα ασθενοφόρα έφτασαν εγκαίρως, αλλά αυτό δεν αρκούσε», είπε μια νεαρή γυναίκα που παρακολουθούσε τη συναυλία, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης έξω από ένα νοσοκομείο των Σκοπίων. «Περιμένω έναν φίλο εδώ, έχει εγκαύματα στο χέρι. Αρχικά, δεν καταλάβαμε ότι υπήρχε πυρκαγιά, μετά επικράτησε τεράστιος πανικός και ποδοπάτημα στην έξοδο του κλαμπ», πρόσθεσε.

Οι νεκροί που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Κότσανι ήταν ηλικίας από 14 έως 25 ετών, είπε σε ένα τοπικό μέσο ενημέρωσης η διευθύντριά του, η Κριστίνα Σεραφιμόφσκα. Από τους τραυματίες, 70 μεταφέρθηκαν στο τοπικό νοσοκομείο με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα, λόγω εισπνοής μονοξειδίου του άνθρακα.

Ένα από τα μέλη του συγκροτήματος DNK, ο Βλαντίμιρ Μπλάζεφ, φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος, είπε η αδελφή του. Μεταξύ των θυμάτων είναι και ένας αστυνομικός της δίωξης ναρκωτικών που εργαζόταν κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

