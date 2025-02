Τορόντο: Αεροσκάφος της Delta αναποδογύρισε κατά την προσγείωση - Οκτώ τραυματίες

Αεροσκάφος της Delta Airlines συνετρίβη σήμερα κατά την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο Πίρσον του Τορόντο, όπως μεταδίδει η καναδική τηλεόραση.

Αεροσκάφος της Delta Airlines συνετρίβη σήμερα κατά την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο Πίρσον του Τορόντο, όπως μεταδίδει η καναδική τηλεόραση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σε ενημέρωση της διοίκησης του αερολιμένα στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), υπογραμμίζεται πως δεν υπάρχουν νεκροί μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος.

Η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) επιβεβαιώνει πως οι περίπου 80 επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το αεροπλάνο.

Το αεροσκάφος, ένα Bombardier CRJ-900, εκτελούσε πτήση από τη Μινεάπολις των ΗΠΑ.

#BREAKING: Delta plane UPSIDE-DOWN after crash at Toronto Pearson International Airport.

No word yet on possible injuries, police say. pic.twitter.com/CLfeTrRdwn

— Made In Canada (@MadelnCanada) February 17, 2025