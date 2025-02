ΕΟΔΥ: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου

Ο κ.Χατζηγεωργίου είναι ειδικός παθολόγος-λοιμωξιολόγος και προέρχεται από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει στον ΕΟΔΥ ο κ. Δημήτρης Χατζηγεωργίου.

Ο κ.Χατζηγεωργίου είναι ειδικός παθολόγος-λοιμωξιολόγος και προέρχεται από τις Ένοπλες Δυνάμεις: Είναι Υποπτέραρχος ε.α. και έχει διατελέσει Διευθυντής Υγειονομικού ΓΕΑ και Διευθυντής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΔΥ προσέφερε ως σήμερα τις υπηρεσίες του στον ΕΟΔΥ ως μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου, μια εμπειρία που του έδωσε την ευκαιρία να αξιοποιήσει όλα όσα είχε διδαχθεί στη στρατιωτική του σταδιοδρομία: «Ο τομέας της δημόσιας υγείας μου πρόσφερε την ευκαιρία να αξιοποιήσω όλα όσα είχα μάθει—την πειθαρχία και αυτοπειθαρχία, τη συμπόνια, την ιατρική αλλά και τη στρατηγική σκέψη—και να τα εφαρμόσω σε έναν σκοπό ακόμα μεγαλύτερο από τον εαυτό μου. Η εμπειρία μου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) εδώ και ένα χρόνο, με βοήθησε να αποκτήσω μια πιο βαθιά κατανόηση των προκλήσεων και των αναγκών της δημόσιας υγείας στη χώρα μας. Σήμερα, ως Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΔΥ πλέον, νιώθω βαθιά ευθύνη και τιμή να ηγηθώ των προσπαθειών για τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των πολιτών» επισημαίνει χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Ποιος είναι ο ΥΙ Δημήτριος Χατζηγεωργίου

Ο Υποπτέραρχος ε.α. (ΥΙ) Δημήτριος Χατζηγεωργίου είναι επίτιμος Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΟΔΥ. Είναι επίσης μέλος του Advisory Forum του ECDC, τακτικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων.

Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ (1981) και κατέχει τον τίτλο ειδικότητας ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ και επίσημης εξειδίκευσης στην ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ.

Μετεκπαιδεύτηκε στις Η.Π.Α. (1991-1993) στο νοσοκομείο The New York Hospital, New York, NY, Cornell University Medical College στην Λοιμωξιολογία.

Κατά την διάρκεια της στρατιωτικής του καριέρας στην Πολεμική Αεροπορία διετέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού ΓΕΕΘΑ και ΓΕΑ, τακτικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, Διοικητής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας κλπ.

Ομιλεί την Αγγλική γλώσσα (επίπεδο γλωσσομάθειας C2) και έχει περισσότερες από 20 δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και εκατοντάδες ενεργείς συμμετοχές σε ιατρικά συνέδρια (διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια, κλπ).

Του έχουν απονεμηθεί ο Ταξιάρχης Τάγματος της Τιμής και ο Ανώτερος Ταξιάρχης Τάγματος του Φοίνικα καθώς και τα μετάλλια και διαμνημονεύσεις που αντιστοιχούν στον βαθμό της αποστρατείας του. Έχει βραβευθεί επίσης με τον Τιμητικό Τίτλο Υποτρόφου από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (1978), το βραβείο Henry Christian Award for Excellence in Research (1993) και το βραβείο Pro Bono Humanum της Prix Galien Greece (2021).