Πύραυλος της SpaceX εξερράγη λίγο μετά την απογείωση

Εξερράγη λίγο μετά την απογείωση ο πύραυλος Starlink της SpaceX κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Τέξας, αναγκάζοντας τις αεροπορικές πτήσεις που περνούν πάνω από τον Κόλπο του Μεξικό να αποκλίνουν της πορείας τους για να αποφύγουν τα συντρίμια.

Το κέντρο ελέγχου της SpaceX φαίνεται να έχασε την επικοινωνία με την πρόσφατα αναβαθμισμένη έκδοση του Starlink που μετέφερε το πρώτο δοκιμαστικό του φορτίο με εικονικούς δορυφόρους χωρίς πλήρωμα, περίπου 8 λεπτά μετά την απογείωσή του σύμφωνα με την διαδικτυακή μετάδοση της εταιρείας.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν «πορτοκαλί σφαίρες φωτός» να διασχίζουν τον ουρανό πάνω από την πρωτεύουσα της Αϊτής, Πορτ-ο-Πρενς.

«Χάσαμε κάθε επικοινωνία με το σκάφος, αυτό στην ουσία μας δείχνει ότι υπήρξε πρόβλημα με το επάνω μέρος», δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνιών της SpaceX, Dan Huot, επιβεβαιώνοντας λίγα λεπτά αργότερα ότι το σκάφος χάθηκε.

Από τη μεριά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της SpaceX, Έλον Μασκ δημοσίευσε ένα βίντεο που απεικονίζει τα θραύσματα σχολιάζοντας: «Η επιτυχία δεν είναι δεδομένη, αλλά η ψυχαγωγία είναι εγγυημένη».

