Από τις 2 Ιανουαρίου, ο δισεκατομμυριούχος και σύμβουλος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στοχοποιεί την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ.

Δημοσκόπηση για το εάν θα πρέπει οι ΗΠΑ «να ελευθερώσουν τους πολίτες της Βρετανίας από την τυραννική τους κυβέρνηση» ξεκίνησε ο Έλον Μασκ στο κοινωνικό μέσο X με ανάρτησή του.

America should liberate the people of Britain from their tyrannical government

— Elon Musk (@elonmusk) January 6, 2025