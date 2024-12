Ν. Κορέα: Αεροπορική τραγωδία με 179 νεκρούς - Βίντεο της συντριβής κατά την προσγείωση

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από την Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης με προορισμό τη Μουάν. Τυλίχτηκε στις φλόγες όταν βγήκε από το διάδρομο και χτύπησε σε τσιμεντένιο φράχτη.

Μόλις δυο άνθρωποι, άνδρας και γυναίκα —μέλη του πληρώματος σύμφωνα με κάποιες πηγές, επιβάτης και αεροσυνοδός σύμφωνα με άλλες—, κατορθώθηκε να ανασυρθούν ζωντανοί, αν και τραυματισμένοι σε σοβαρή κατάσταση, από το ουραίο τμήμα του κουφαριού αεροσκάφους της εταιρείας χαμηλού κόστους Jeju Air με 181 επιβαίνοντες, που αφού έκανε αναγκαστική προσγείωση χωρίς να έχει κατεβάσει τους τροχούς στο αεροδρόμιο της Μουάν, στη νοτιοδυτική Νότια Κορέα, έπεσε πάνω σε περίφραξη και ανατινάχτηκε, ανέφερε το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο το πυροσβεστικό σώμα.

Με άλλα λόγια, ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται πως θα φθάσει τους 179 νεκρούς.

Επισήμως, η πυροσβεστική έχει καταμετρήσει 120 νεκρούς ως τώρα, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δημοσιοποίησε.

Κατά τις πρώτες ενδείξεις, η τραγωδία οφειλόταν στο ότι το αεροσκάφος, τύπου Boeing 737-8AS, συγκρούστηκε εν πτήσει με πουλιά, με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσλειτουργία στο σύστημα των τροχών.

«Μέχρι στιγμής, δυο επιζήσαντες» αλλά 96 νεκροί, ανέφερε το πυροσβεστικό σώμα.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι το φοβερό δυστύχημα του αεροσκάφους που εκτελούσε την πτήση JJA-2216 έγινε σήμερα στις 09:03 (02:03 ώρα Ελλάδας). Στο Μπόινγκ, το οποίο είχε τεθεί σε υπηρεσία τον Αύγουστο του 2009, επέβαιναν 181 άνθρωποι: 175 επιβάτες, ανάμεσά τους δυο υπήκοοι Ταϊλάνδης, και εξαμελές πλήρωμα.

Η Μουάν απέχει κάπου 290 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Σεούλ.

«Η αιτία του δυστυχήματος θεωρείται πως είναι σύγκρουση με πουλιά σε συνδυασμό με τις δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια θα ανακοινωθούν έπειτα από την έρευνα» που θα διενεργηθεί, τόνισε ο Λι Τζονγκ-χιουν, διοικητής της μονάδας της πυροσβεστικής στη Μουάν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Βίντεο που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο MBC εικονίζει το Μπόινγκ να κάνει προσγείωση με την κοιλιά, χωρίς τους τροχούς κατεβασμένους, και με καπνό να εκλύεται από τους κινητήρες. Κατόπιν, προσκρούει σε εμπόδιο και μετατρέπεται σε πύρινη σφαίρα.

BREAKING: New video shows moment Boeing 737-800 plane carrying 181 people onboard crashes at Muan International Airport in South Korea. pic.twitter.com/konxWBpnWy

Σε άλλα βίντεο, που μεταδόθηκαν από νοτιοκορεατικά τηλεοπτικά δίκτυα, βλέπει κανείς πολλά οχήματα των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων γύρω από το κουφάρι του αεροσκάφους, που είναι σχεδόν ολοσχερώς απανθρακωμένο, με εξαίρεση τμήμα της ουράς, καθώς και τραυματιοφορείς να μεταφέρουν πτώματα βαλμένα μέσα σε μπλε σάβανα.

Ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Τσόι Σανγκ-μοκ προέδρευσε σε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου και μετέβη μετά το μεσημέρι στον τόπο της τραγωδίας, όπου διαβεβαίωσε πως οι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να σωθούν ζωές και να προσφερθεί όποια βοήθεια σε τραυματίες και συγγενείς των θυμάτων.

Πρόκειται για το πρώτο θανατηφόρο δυστύχημα στο οποίο εμπλέκεται αεροσκάφος της Jeju Air, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες αερομεταφορών χαμηλού κόστους, ιδρυθείσας το 2005.

A plane with 181 people on board has crashed in South Korea.

The first footage from the site of the Jeju Air Flight 2216 crash in South Korea shows 181 people on board, with 23 fatalities reported so far. pic.twitter.com/K3ajezxvwh

— ZAMZAM NEWS (@zamzamafg) December 29, 2024