ΗΠΑ: «Σοκαριστικά» βίντεο δείχνουν κρατούμενο να ξυλοκοπείται από φύλακες πριν από τον θάνατό του στη Νέα Υόρκη

Σύμφωνα με τα ευρήματα νεκροψίας-νεκροτομής που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο, ο θάνατός του οφειλόταν σε «ασφυξία εξαιτίας πίεσης στον λαιμό».

Οι αρχές της Νέας Υόρκης έδωσαν στη δημοσιότητα χθες Παρασκευή «σοκαριστικά» βίντεο, στα οποία απαθανατίζεται η βίαιη μεταχείριση αφροαμερικανού κρατούμενου, που πέθανε ώρες μετά τον ξυλοδαρμό του από δεσμοφύλακες σε πολιτειακό σωφρονιστικό κατάστημα αυτόν τον μήνα.

Τραβηγμένα από κάμερες που φόραγαν μέλη του προσωπικού της φυλακής, τα πλάνα εικονίζουν τον κρατούμενο, με το πρόσωπο αιμόφυρτο, καθώς δέχεται συνεχώς χτυπήματα, ενώ μοιάζει να ελέγχεται πλήρως, πάνω σε κρεβάτι ιατρείου φυλακής, με τουλάχιστον έξι άνδρες γύρω του κάθε στιγμή. Επανειλημμένα, φύλακες του σφίγγουν τον λαιμό.

Ενώ ο κρατούμενος είναι καθιστός, με τα χέρια δεμένα, εμφανώς τραυματισμένος, φύλακας φορά πλαστικά γάντια, τον αρπάζει από τον λαιμό με τη βοήθεια συναδέλφου του τον στήνει σε τοίχο.

Upstate prisoner beaten to death

Correction officers bodycam videos released by @NewYorkStateAG in death of Robert Brooks at #marcycorrectionalfacility @GovKathyHochul issues statement. Says 14 people will be fired pic.twitter.com/9X2J1Z7QOj

— Linda Schmidt (@LSchmidtFox5) December 27, 2024