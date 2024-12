Επικοινωνία Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ Λιβάνου: Στο επίκεντρο η επόμενη μέρα στη Συρία

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν η επόμενη μέρα στη Συρία και η συνεχιζόμενη περιφερειακή αναταραχή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου, Abdallah Bou Habib, είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

🇬🇷 🇱🇧| FM George Gerapetritis held a 📞 conversation with #Lebanon FM Abdallah Bou Habib –during which discussed the day after in #Syria and ongoing regional turmoil. Greek FM emphasized the importance of implementation of the UNSC Resolutions and adherence to International Law. pic.twitter.com/xoBZstt1Rm

