To επόμενο βήμα του στον κόσμο του επιχειρείν πραγματοποιεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, βάζοντας στο «μικροσκόπιό» του το μπάσκετ γυναικών. Ειδικότερα, ο αστέρας των Μιλγουόκι Μπακς με fund του, Build Your Legacy Ventures υποστηρίζει το Unrivaled, το επαγγελματικό πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών 3 on 3 που διεξάγεται κατά τη διάρκεια της off season του WNBA.

Οι αγώνες θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο με έξι ομάδες ενώ στα ρόστερ θα συμπεριλαμβάνονται και παίκτριες όπως η Μπριάνα Στιούαρτ, η οποία είναι επίσης μία από τις ιδρύτριες του πρωταθλήματος. Η δημιουργία του ταμείου Build Your Legacy Ventures βασίζεται στο προσωπικό, επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Greek Freak που διευρύνεται συνεχώς, με το portfolio του να απλώνεται σε διάφορα πεδία και να διεκδικεί μερίδια της αγοράς.

«Αυτό το ταμείο δεν αφορά μόνο τα κεφάλαια. Στοχεύει στην δημιουργία συνεργασιών και το άνοιγμα του δικτύου μου» υπογράμμισε ο Giannis, που έγινε τοπ τελευταίο μέλος μίας λίστας επαγγελματιών αθλητών που μπαίνουν σε επιχειρηματικά κεφάλαια, όπως είναι ήδη οι Αντρέ Ιγκουοντάλα, Κέβιν Ντουράντ και Σερένα Γουίλιαμς.

Σύμφωνα με το Bloomberg, όλο και περισσότεροι παίκτες προχωρούν σε επενδύσεις στον κόσμο των σπορ μετά την αύξηση των κερδών τους. Χαρακτηριστικά, ο Γιάννης κατέλαβε την 4η θέση στο Forbes με τους παίκτες του ΝΒΑ με τα περισσότερα κέρδη με 93,8 εκατ. δολάρια, πίσω μόνο από τους ΚD (3η θέση με 99,9 εκατ. δολάρια), Στεφ Κάρι (2η θέση με 105,8 εκατ. δολάρια) και ΛεΜπρόν Τζέιμς (1η θέση για 11η χρονιά με 128,7 εκατ. δολάρια).