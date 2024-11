DVF: «Το wrap dress ήταν αυτό που με δημιούργησε» - Όλες οι κορυφαίες στιγμές του Change Makers III

Οι πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας μοιράστηκαν ιστορίες δημιουργίας και απάντησαν στα πιο καίρια ερωτήματα γύρω από το μέλλον της μόδας, στο διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε η Vogue Greece και η Καθημερινή.

Η τρίτη έκδοση του διεθνούς συνεδρίου Change Makers της Vogue Greece και της Καθημερινής συγκέντρωσε στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών τους μεγάλους πρωταγωνιστές της μόδας, γιορτάζοντας τη δύναμή της να ανοίγει δρόμους προς το μέλλον, αποτελώντας ένα εύφορο πεδίο ιδεών. Τι ορίζεται σήμερα ως Change Maker; Πού βρίσκεται η συζήτηση για τη συμπερίληψη, τη βιωσιμότητα και την ηθική; Το craftsmanship έχει ρόλο στη μόδα του μέλλοντος; Η Vogue Greece και η Καθημερινή προσκάλεσαν μια σειρά από ηγετικές προσωπικότητες της μόδας που δεν σταμάτησαν ποτέ να εμπιστεύονται το ένστικτό τους και να εργάζονται με τους δικούς τους όρους ώστε να μοιραστούν τις αξίες τους και το μήνυμά τους.

Το ενθουσιώδες και super stylish κοινό καλωσόρισε η International Editor At Large της Vogue Greece και παρουσιάστρια του συνεδρίου Sarah Bailey, η οποία κάλεσε στη σκηνή την Publisher της Vogue Greece, Αλεξία Κορωναίου, και τον Managing Editor of Magazines and Special Editions of Kathimerini, Γιώργο Τσίρο.

Επειτα από μια πρώτη γνωριμία με την ομάδα της Vogue Greece, μέσα από ένα short documentary που προβλήθηκε ζωντανά στην οθόνη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, τον λόγο πήρε η Editor-in-Chief της Vogue Greece, Έλις Κις, η οποία έδωσε και επίσημα το σύνθημα για την έναρξη του συνεδρίου.

Mary Katrantzou in conversation with Elis Kiss © NIKOS KOKKALIAS

Η πρώτη ενότητα CREATIVE VISIONS: Heritage, Craftsmanship & Innovation ήταν αφιερωμένη στη δημιουργική κληρονομιά που συναντά πλέον την καινοτομία, οδηγώντας τη μόδα στη νέα της εποχή. Πρώτη καλεσμένη της Vogue Greece που ανέβηκε στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών η Ελληνίδα σχεδιάστρια και Creative Director του οίκου Bulgari για Leather Goods and Accessories, Mary Katrantzou, σε μια συζήτηση με την Έλις Κις, για τα απόλυτα αναγνωρίσιμα ψηφιακά μοτίβα της, που της άνοιξαν διάπλατα τις πόρτες στον χώρο της μόδας. «Η ταυτότητα είναι το πιο ζωτικό συστατικό στη βιομηχανία της μόδας. Πάντα προσπαθώ να βρω την αρμονία σε όλα αυτά τα διαφορετικά στοιχεία που ενώνω στα prints. Αυτή η ιδέα της αρμονίας και της συμμετρίας είναι βαθιά ριζωμένη μέσα μου ως Ελληνίδα. Ήμουν πάντα πολύ περίεργη, και νομίζω πως αυτό είναι στοιχείο του ελληνικού πνεύματος», δήλωσε.

Casey Cadwallader in conversation with Elina Dimitriadi © NIKOS KOKKALIAS

Το κλίμα στο κοινό παρέμεινε ενθουσιώδες λίγο πριν από την εμφάνιση του creative director του οίκου Mugler Casey Cadwallader, που διατηρεί ζωντανούς τους πυλώνες του Thierry Mugler για diversity, body positivity, ελεύθερη έκφραση της σεξουαλικότητας. Μαζί του στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών βρέθηκε η Fashion Features Editor της Vogue Greece Ελίνα Δημητριάδη, σε έναν διάλογο για τους κώδικες που ο ίδιος εμφύσησε στον οίκο Mugler, το Mugler Creators Program, που εισήγαγε πρόσφατα παρέχοντας υποτροφίες σε νέα ταλέντα, αλλά και εστιάζοντας στη δύναμη που μπορούν να έχουν τα ρούχα που φοράμε στη ζωή και στον τρόπο σκέψης μας. «Αγαπώ τους ανθρώπους. Μου αρέσει να τους βοηθάω να διασκεδάζουν ενώ είναι ο εαυτός τους. Αν ένα ψηλοτάκουνο τους βοηθά να το καταφέρουν, τότε είμαι χαρούμενος. Το πιο σημαντικό είναι να σέβεσαι και να φροντίζεις πρώτα τον εαυτό σου», σχολίασε.

Sandra Choi in conversation with Alexander Fury © NIKOS KOKKALIAS

Η τρίτη δημιουργική φωνή είναι και απόλυτη shoe lover. Η Creative Director του οίκου Jimmy Choo, Sandra Choi, αποτελεί μία από τις γυναίκες με τη μακροβιότερη θητεία στην ιστορία της luxury fashion. Μαζί με τον δημοσιογράφο, fashion director of AnOther Magazine και κριτικό ανδρικής μόδας των Financial Times, Alexander Fury, ανέλυσαν τον σημαντικό ρόλο του craftsmanship για το μέλλον του οίκου, τις συνεργασίες που σε πολλές περιπτώσεις έχουν επαναπροσδιορίσει το Jimmy Choo style, αλλά και το πώς η ίδια έχει αλλάξει τον τρόπο που σχεδιάζει. Η Sandra Choi χαρακτήρισε τον οίκο Jimmy Choo έναν νεαρό ενήλικα, που πλέον έχει βρει την αυτοπεποίθηση και νιώθει ελεύθερος να δημιουργεί. Δεν παρέλειψε επίσης να σχολιάσει πως αγαπάει ιδιαίτερα τα vintage shops, γιατί όλα τα παπούτσια δείχνουν πολύ φορεμένα, και αυτός είναι ο σκοπός τους.

Arion Spyridis (Minas), Yannis Sergakis, Ileana Makri, Elis Kiss © NIKOS KOKKALIAS

Το τρίτο συνέδριο της Vogue Greece Change Makers ήταν ένα πεδίο ανάδειξης του σύγχρονου storytelling του ελληνικού κοσμήματος, μέσα από μια γενιά σχεδιαστών που δείχνει εξαιρετική εξωστρέφεια και αναπτύσσεται σε διεθνείς αγορές.

Η ενότητα THE GREEK FACTOR: Greek Creative Jewelry at the Forefront προσκάλεσε στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών τους: Αρίονα Σπυρίδη, General Manager of Minas Designs, Γιάννη Σεργάκη και Ιλεάνα Μακρή, διακεκριμένους σχεδιαστές κοσμημάτων, σε έναν διάλογο για το μέλλον του ελληνικού κοσμήματος με την Editor in Chief της Vogue Greece, Έλις Κις. «Ο Minas είχε πάντα μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, την οποία προστατεύουμε. Φυσικά προσθέτουμε πράγματα και τη δική μας πινελιά, καθώς ο κόσμος εξελίσσεται. Υπάρχει σεβασμός στην πρώτη ύλη και στον άνθρωπο. Με γνώμονα αυτά σχεδιάζουμε. Είναι πολύ σημαντικό να επενδύσουμε στη νέα γενιά, για να συνεχίσει η φιλοσοφία του brand μας», δήλωσε ο Αρίων Σπυρίδης. «Να μην κοιτάζουν τοπικιστικά. Να συσπειρωθεί η ελληνική κοινωνία και οι νέοι δημιουργοί και να βγουν προς τα έξω», ήταν η συμβουλή του Γιάννη Σεργάκη προς τους νέους σχεδιαστές, με την Ιλεάνα Μακρή να συνεχίζει: «Να εμπνέονται από άλλα πράγματα, αλλά να βγάζουν την προσωπική τους άποψη. Ο χώρος έχει μεγάλο ανταγωνισμό και χρειάζεται δουλειά».

Linda Loppa, Olya Kuryshchuk, Vena Brykalin, Alexander Fury © NIKOS KOKKALIAS

Αειφορία, συμπεριληπτικότητα, καινοτομία, έννοιες που πρωταγωνιστούν στη σύγχρονη ατζέντα της μόδας. To panel WHAT LIES AHEAD: Sustainability, Trends, Technology, Diversity & Inclusion ήταν αφιερωμένο στις σύγχρονες προκλήσεις της μόδας που διαμορφώνουν τον δρόμο προς την αλλαγή. Μεταξύ των ομιλητών, ο Editor in Chief της Vogue Ukraine, Venya Brykalin, η curator και educator Linda Loppa και η Olya Kuryshchuk, founder και Editor in Chief του 1 Granary, σε μια συζήτηση με τον δημοσιογράφο Alexander Fury, κατά την οποία έθεσαν και το ζήτημα της εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια και στις σχολές μόδας. «Αν γνωρίζεις τους πελάτες σου και τις ανάγκες τους, μπορείς να προβλέψεις την παραγωγή σου. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αναμένουμε τη ζήτηση και όχι να υπερπαράγουμε», δήλωσε μεταξύ άλλων η Olya Kuryshchuk.

Marisa Berenson in conversation with Filep Motwary © NIKOS KOKKALIAS

Στη συνέχεια, η σκηνή του Μεγάρου Μουσικής έλαμψε ακόμα περισσότερο, καθώς υποδέχτηκε το θρυλικό supermodel των 70s Marisa Berenson, μια σταρ που καθόρισε μια ολόκληρη γενιά στη μόδα, με το χαμαιλεοντικό πρόσωπό της και την ικανότητά της να μεταμορφώνεται. Ο όρος «μούσα» που της αποδόθηκε δεν ήταν καθόλου τυχαίος, αφού στο πρόσωπό της βρήκαν έμπνευση μεταξύ άλλων οι σχεδιαστές Yves Saint Laurent και ο Halston. Αυτή τη χρυσή εποχή και τις μοναδικές εμπειρίες που αποκόμισε, αφηγήθηκε στον Editor at Large της Vogue Greece, Filep Motwary, με τον οποίο μίλησαν για τις θρυλικές φωτογραφίσεις της στη Vogue, τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους designers αλλά και την καθοριστική επίδραση που είχαν στη ζωή της η γιαγιά της Elsa Schiaparelli και η Diane Vreeland, που την ανακάλυψε. «Για εμένα τα icons αντιπροσωπεύουν κάτι ιερό. Το να αποκαλείσαι icon είναι ένα πραγματικά μεγάλο κοπλιμέντο. Οταν εκπροσωπείς αυτόν τον τίτλο, πρέπει να τον τιμάς. Αν είσαι αρκετά τυχερός ώστε να εμπνέεις ανθρώπους, θα πρέπει να το σέβεσαι αυτό και να συμπεριφέρεσαι με αντίστοιχο τρόπο», δήλωσε στον Filep Motwary. Οσον αφορά τη μοναδική ατμόσφαιρα των 70s, συνέχισε: «Πιστεύω πως ήταν μια περίοδος μεγάλης ελευθερίας και αυτοέκφρασης. Μπορούσαμε να εκφραστούμε ελεύθερα, με τον τρόπο που θέλαμε. Νιώθω πολύ τυχερή που έζησα εκείνη την περίοδο. Βλέπω πολλούς νέους ανθρώπους που θα ήθελαν πολύ να βιώσουν αυτή την εποχή. Ηταν μια υπέροχη περίοδος».

Η Vogue Greece μοιράζεται με τους αναγνώστες της αποκλειστικές λεπτομέρειες από την πρώτη γραμμή των fashion shows, αυτή τη φορά όμως μέσα από την ενότητα IT’S MAGIC: The Making of a Fashion Show έστρεψε τους προβολείς στους key people που συνθέτουν τη μαγεία πίσω από τα φώτα. Πώς χτίζεται ένα fashion show; Πώς επιλέγονται το soundtrack, τα μοντέλα ή τα ονόματα που θα καθίσουν στη front row; Την απάντηση έδωσαν o Founder του Bureau Betak, Alexandre de Betak, ο Founder του Lucien Pages Communication, Lucien Pagès, Michel Gaubert, και η Founder and Global Editor in Chief του 10 Magazine, Sophia Neophitou-Apostolou, με συντονίστρια την Consultant Emily Zak. «Πρέπει να έχεις πλήρη κατανόηση του brand αλλά και της στιγμής. Εσύ φτιάχνεις τους κανόνες για το πώς προσεγγίζεις κάτι. Για εμένα είναι σημαντικό να κάνεις ένα show προσιτό και αξέχαστο στο κοινό, να έχεις μια σύνδεση με το brand. Είναι σημαντικό να θυμάσαι που βρίσκεσαι και ποιο είναι το DNA του brand», δήλωσε ο Alexandre de Betak. Ο Lucien Pagès συμπλήρωσε: «Δεν θέλω να δω AI. Θέλω τα shows να έχουν αληθινό συναίσθημα».

Lucien Pages, Michel Gaubert, Alexandre Betak, Sofia Neofytou-Apostolou, Emily Zak © NIKOS KOKKALIAS

Η επόμενη μεγάλη ενότητα του τρίτου συνεδρίου της Change Makers ήταν αφιερωμένη σε όλες τις δημιουργικές φωνές που εμπνέουν και γίνονται κινητήριος δύναμη στον δρόμο προς την αλλαγή. Επιδραστικές και καινοτόμες προσωπικότητες από τον χώρο του μόντελινγκ και του fashion design που έχουν διακριθεί στον τομέα τους, συγκεντρώνοντας όλα τα βασικά χαρακτηριστικά που ορίζουν έναν Change Maker.

Η πρώτη από τις creative voices που ανέβηκαν στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών ήταν η εκθαμβωτική Cindy Bruna, supermodel, ambassador της L’Oréal Paris και ακτιβίστρια, που με τον δυνατό λόγο της αλλάζει τα στερεότυπα της ομορφιάς και στρέφει το επίκεντρο της συζήτησης στο ζήτημα της συμπεριληπτικότητας στο μόντελινγκ. Παράλληλα, ως ambassador της γαλλικής οργάνωσης Solidarité Femmes, στηρίζει γυναίκες-θύματα ενδοοικογενειακής βίας, αποτελώντας ένα ισχυρό role model που χρησιμοποιεί τη φωνή της για σημαντικούς σκοπούς. Η Cindy Bruna αποκάλυψε λεπτομέρειες της διαδρομής της στον Βλάση Κωστούρο, Culture Editor της Vogue Greece. «Μου πήρε καιρό να συνειδητοποιήσω πως η αξία μου δεν καθορίζεται από το εάν θα με επιλέξουν σε ένα κάστινγκ. Πρέπει να διαχωρίσεις τον εαυτό σου από τις γνώμες των άλλων. Πρέπει να γνωρίζεις ότι η αξία σου είναι μεγαλύτερη από όλα αυτά», δήλωσε και συνέχισε. «Το να έχουμε φωνή είναι η υπερδύναμή μας. Μπορούμε να έχουμε πραγματικό αντίκτυπο».

Cindy Bruna in conversation with Vlasis Kostouros © NIKOS KOKKALIAS

Τον λόγο στη συνέχεια πήρε μία από τις πιο αυθεντικές avant-garde φωνές στον χώρο της μόδας. Η Iris Van Herpen εξομολογήθηκε στον Editor at Large της Vogue Greece, Filep Motwary, τη σχέση της με το σώμα, με το οποίο και πειραματίζεται στις Haute Couture δημιουργίες της, τον ρόλο της τεχνολογίας και της μηχανικής που ωθούν τη μόδα ένα βήμα μπροστά, αλλά και το συναίσθημα που είναι πάντα υπαρκτό στη σχεδιαστική διαδικασία. «Μου αρέσει να σκέφτομαι για τη δουλειά μου πως οπτικοποιώ το αόρατο. Θέλω οι συλλογές μου να γεννιούνται αυθόρμητα. Για εμένα αυτές οι συλλογές είναι οι καλύτερες. Το κόνσεπτ έρχεται πολύ οργανικά. Ξεκινώ την έρευνα πάνω σε ένα στοιχείο και συνήθως το κόνσεπτ έρχεται φυσικά», δήλωσε.

Iris Van Herpen in conversation with Filep Motwary © NIKOS KOKKALIAS

Η τελευταία λαμπερή προσκεκλημένη του τρίτου συνεδρίου της Vogue Greece είναι μια σχεδιάστρια-θρύλος. Η εμβληματική Diane Von Furstenberg σε μια αληθινά empowering συζήτηση με την Έλις Κις. «Όταν είσαι υπεύθυνος για τον εαυτό σου και αληθινός, είσαι ελεύθερος. Μεγαλώνοντας ήξερα το είδος της γυναίκας που ήθελα να είμαι, ήθελα να είμαι μια γυναίκα υπεύθυνη. Να έχω τη ζωή ενός άντρα στο σώμα μιας γυναίκας. Το υπεύθυνος δεν σημαίνει επιθετικός. Είναι μια δέσμευση στον εαυτό μας. Είναι η σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας», ήταν το μάθημα αυτοπεποίθησης που μοιράστηκε με το κοινό, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων ότι το wrap dress ήταν τελικά αυτό που την δημιούργησε.