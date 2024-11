Έφυγε από τη ζωή ο μυθικός Κουίνσι Τζόουνς - Ο παραγωγός του άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο Κουίνσι Τζόουνς, ο διάσημος Αμερικανός μουσικός και παραγωγός που συνεργάστηκε με ορισμένους από τους μεγαλύτερους μύθους της μουσικής, ανάμεσά τους οι Μάικλ Τζάκσον, Φράνκ Σινάτρα και Ρέι Τσαρλς.

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο Κουίνσι Τζόουνς, ο διάσημος Αμερικανός μουσικός και παραγωγός που συνεργάστηκε με ορισμένους από τους μεγαλύτερους μύθους της μουσικής, ανάμεσά τους οι Μάικλ Τζάκσον, Φράνκ Σινάτρα και Ρέι Τσαρλς.

Ο Τζόουνς «έφυγε ειρηνικά» το βράδυ της Κυριακής στο σπίτι του στο Μπελ Άιρ, αναφέρει η δήλωση που εξέδωσε η οικογένειά του. «Απόψε, με γεμάτες αλλά ραγισμένες καρδιές, πρέπει να μοιραστούμε τα νέα του θανάτου του πατέρα και του αδελφού μας Κουίνσι Τζόουνς. Και παρόλο που αυτή είναι μια απίστευτη απώλεια για την οικογένειά μας, γιορτάζουμε τη μεγάλη ζωή που έζησε και ξέρουμε ότι δεν θα υπάρξει άλλη σαν κι αυτόν» τονίζει.

Σε μια καριέρα που διήρκεσε περισσότερα από 75 χρόνια, κέρδισε 28 βραβεία Grammy και ονομάστηκε ως ένας από τους πιο σημαντικούς μουσικούς της τζαζ του 20ου αιώνα από το περιοδικό Time.

Υπήρξε παραγωγός σε αμέτρητα άλμπουμ που σημάδεψαν τη μουσική, ενώ συνέθεσε τη μουσική για περισσότερα από 50 φιλμ και τηλεοπτικές σειρές.

Το 1985, ο Τζόουνς συγκέντρωσε 46 από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της Αμερικής της εποχής, συμπεριλαμβανομένων των Τζάκσον, Μπρους Σπρίνγκστιν, Τίνα Τάρνερ και Σίντι Λόπερ, για να ηχογραφήσει το We Are the World.

Ο Τζόουνς συνέγραψε το τραγούδι για να συγκεντρώσει χρήματα για όσους υποφέρουν από έναν καταστροφικό λιμό στην Αιθιοπία. Ο δίσκος ήταν αντίστοιχος των ΗΠΑ με το Do They Know It's Christmas των Band Aid.

Η επιτυχία έφτασε στο νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ και παρουσιάστηκε στο Live Aid.

Ωστόσο η συνεργασία που σημάδεψε την καριέρα του και ανέδειξε τον Michael Jackson στον μεγαλύτερο ποπ σταρ του πλανήτη, ήταν τα τρία άλμπουμ του Jacko, Off the Wall, Thriller και Bad.

Το Thriller παραμένει μέχρι σήμερα το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, έχοντας πουλήσει πάνω από 70 εκατομμύρια παγκοσμίως και πάνω από 34 μόνο στην Αμερική.

Το ομώνυμο τραγούδι «Thriller», ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια πωλήσεις μόνο στις ΗΠΑ, ενώ πούλησε περίπου τα ίδια singles στον υπόλοιπο κόσμο.

Όταν κυκλοφόρησε το 1982, αποτέλεσε ένα πολιτιστικό φαινόμενο και το μεγαλύτερο έργο του Μάικλ Τζάκσον, με το μουσικό βίντεο να θεωρείται ένα από τα καλύτερα όλων των εποχών. Ήταν μία ταινία μικρού μήκους 13 λεπτών, που έκανε πρεμιέρα στο MTV στις 2 Δεκεμβρίου 1983 και βοήθησε να διπλασιαστούν οι πωλήσεις του δίσκου. Το μουσικό βίντεο έχει περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube και το 2009 έγινε το πρώτο μουσικό βίντεο που μπήκε στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου των ΗΠΑ.