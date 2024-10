Βρετανία: Χιλιάδες διαδήλωσαν στο Λονδίνο ζητώντας από την κυβέρνηση να σκληρύνει τη στάση της στο μεταναστευτικό

Οι διαδηλωτές ζήτησαν επίσης να απελευθερωθεί ο ακροδεξιός Τόμι Ρόμπινσον

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα το κέντρο του Λονδίνου για να ζητήσουν τη σκλήρυνση της στάσης της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό και να στηρίξουν τον ακροδεξιό υποκινητή ταραχών Τόμι Ρόμπινσον, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση χθες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πορεία, στην οποία μετείχαν κυρίως άνδρες, ξεκίνησε από τον σταθμό Βικτόρια και έφτασε στην Πλατεία του Κοινοβουλίου, με τους συμμετέχοντες να φωνάζουν ρυθμικά «Τόμι» και να ζητούν να αφεθεί ελεύθερος.

Η διαδήλωση είχε προγραμματιστεί πριν από τη σύλληψη του Ρόμπινσον και διεξήχθη υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με δεκάδες αστυνομικούς να έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος της διαδρομής και γύρω από την πλατεία όπου δόθηκε μια συναυλία. Πολλοί από τους διαδηλωτές ήταν εμφανώς μεθυσμένοι. Ορισμένοι κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα κατά του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και υπέρ του ακροδεξιού κόμματος Reform UK. Σε ορισμένα πλακάτ αναγραφόταν το σύνθημα «Ντόναλντ Τραμπ 2024», ενώ στο πλήθος αρκετοί κρατούσαν βρετανικές και ισραηλινές σημαίες.

300,000 British protesters just conquered central London. I don’t think arresting Tommy Robinson had the effect they were hoping for… pic.twitter.com/SlRGb5GXnT

— Inevitable West (@Inevitablewest) October 26, 2024