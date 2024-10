Χατζηδάκης στο ΔΝΤ: Η Ελλάδα από αδύναμος κρίκος, διεθνές παράδειγμα επιτυχίας

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να πορεύεται στον δρόμο της σοβαρότητας, αντιστεκόμενη στις σειρήνες του λαϊκισμού, τόνισε ο ΥΠΕΘΟ.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον, όπου συμμετείχε στις εργασίες της Ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ο Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Η Ελλάδα έχει αλλάξει επίπεδο τα πέντε τελευταία χρόνια από αδύναμος κρίκος έχει μετατραπεί σε παράδειγμα επιτυχίας. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα από τις συναντήσεις που είχα με εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, υψηλόβαθμα στελέχη επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, οίκων αξιολόγησης και οικονομικούς αναλυτές τις τελευταίες τρεις μέρες στην Ουάσιγκτον. Όλοι αυτοί που συγχαίρουν την κυβέρνηση για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας ούτε το κάνουν για λόγους ευγενείας, ούτε μας έχουν κάποια υποχρέωση. Βλέπουν τα στοιχεία για την ανάπτυξη, το δημόσιο χρέος, τα πρωτογενή πλεονάσματα, τις επενδύσεις, τις εξαγωγές, τη μείωση της ανεργίας και τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Αντιλαμβάνονται ότι εφαρμόζουμε το σωστό μίγμα οικονομικής πολιτικής και ότι είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για να ανεβάσουμε την Ελλάδα ακόμα πιο ψηλά. Κυρίως όμως διαπιστώνουν ότι οι Έλληνες πολίτες, έχουν πάρει το μάθημα από τα δεινά της περασμένης δεκαετίας και για αυτό εμπιστεύονται μια υπεύθυνη κυβέρνηση που δεν υπόσχεται περισσότερα από αυτά που μπορεί να κάνει. Είμαστε αποφασισμένοι να σταθούμε αντάξιοι αυτής της εμπιστοσύνης. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να πορεύεται στον δρόμο της σοβαρότητας, αντιστεκόμενη στις σειρήνες του λαϊκισμού».

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο κ. Χατζηδάκης είχε συναντήσεις με τη Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ Kristalina Georgieva, τον Διευθυντή του Τμήματος Δημοσιονομικών Υποθέσεων του ΔΝΤ Vítor Gaspar και τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΔΝΤ Alfred Kammer. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκε μεταξύ άλλων και η πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη στην Ελλάδα τόσο για το 2024 (σε 2,3% από 2%) όσο και για το 2025 (σε 2% από 1,9%). Υπενθυμίζεται ότι και η ΕΛΣΤΑΤ πριν λίγες μέρες αναθεώρησε προς τα πάνω τα στοιχεία της για το ΑΕΠ και τις επενδύσεις το 2023. Από την πλευρά του ο Έλληνας Υπουργός παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που προωθούνται σε κρίσιμους τομείς, όπως η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, οι ιδιωτικοποιήσεις, η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και η προσπάθεια επιτάχυνσης στην απονομή δικαιοσύνης, ενώ ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να ακολουθεί την ίδια πετυχημένη συνταγή που βασίζεται στο συνδυασμό δημοσιονομικής σταθερότητας και φιλοαναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων.

Ο κ. Χατζηδάκης παρακάθισε σε δείπνο εργασίας που παρέθεσε η κ. Georgieva σε Υπουργούς από προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες, όπου συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και οι σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της. Από την πλευρά του ο Έλληνας Υπουργός επεσήμανε την ανάγκη ανάληψης κοινών δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο τονίζοντας ότι πρέπει να περάσουμε από τις αναλύσεις και τις διαπιστώσεις στις πράξεις και τα αποτελέσματα.

Επιπλέον, ο κ. Χατζηδάκης πραγματοποίησε συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, συμπεριλαμβανομένων του Αντιπροέδρου της Blackrock Philipp Hildebrand, του Διευθύνοντα Συμβούλου της Deutsche Bank Christian Sewing, του Αντιπροέδρου της Citigroup Jay Collins και του Αντιπροέδρου της Nomura,Masahiro Goto. Αντικείμενο των συγκεκριμένων συναντήσεων ήταν οι προοπτικές της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που υφίστανται σήμερα στη χώρα μας, λόγω του συνδυασμού οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας. Ανάλογες συζητήσεις είχε επίσης ο κ. Χατζηδάκης με εκπροσώπους οίκων αξιολόγησης και οικονομικούς αναλυτές. Παράλληλα, παραχώρησε συνεντεύξεις στο πρακτορείο Reuters και τα τηλεοπτικά δίκτυα CNBC και Skynews.

Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων ο κ. Χατζηδάκης συμμετείχε στη συνάντηση της Συμμαχίας Υπουργών Οικονομικών για Κλιματικές Δράσεις (Coalition of Finance Ministers for Climate Action). Στόχος της Συμμαχίας, στην οποία η Ελλάδα είναι τακτικό μέλος, είναι η προώθηση ισχυρών συλλογικών δράσεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της. Επίσης ο Έλληνας Υπουργός συμμετείχε σε συζήτηση της στρογγυλής τράπεζας με θέμα τη στήριξη και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας καθώς επίσης και στην Ολομέλεια της Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοοικονομικής Επιτροπής (International Monetary and Financial Committee - IMFC).

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ουάσιγκτον ο κ. Χατζηδάκης συμμετείχε σε γεύμα που οργάνωσε προς τιμήν του η Πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Αικατερίνη Νασίκα.

Στην ελληνική αποστολή συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) κ. Μιχάλης Αργυρού και ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) κ. Δημήτρης Τσάκωνας.