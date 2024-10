ΕΕ: «Πράσινο φως» για δάνειο 35 δισ. στην Ουκρανία - Το «ευχαριστώ» του Κιέβου

Το δάνειο θα εξυπηρετηθεί και θα αποπληρωθεί από τα έκτακτα έσοδα των ακινητοποιημένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε σήμερα το «πράσινο φως» για το δάνειο μακροοικονομικής χρηματοοικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία, ύψους 35 δισ. ευρώ, το οποίο θα εξυπηρετηθεί και θα αποπληρωθεί από τα έκτακτα έσοδα των ακινητοποιημένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ.

Με 518 ψήφους υπέρ, 56 κατά και 61 αποχές, το Κοινοβούλιο ενέκρινε το δάνειο μακροοικονομικής χρηματοοικονομικής στήριξης (ΜΧΣ) προς το Κίεβο, το οποίο αποτελεί μέρος του πακέτου που συμφωνήθηκε σε επίπεδο G7 τον περασμένο Ιούνιο για την παροχή στήριξης έως και 50 δισ. δολαρίων (περίπου 45 δισ. ευρώ) στην Ουκρανία. Το τελικό ποσό που θα συνεισφέρει η ΕΕ ίσως είναι χαμηλότερο από το ανώτατο ύψος των 35 δισ., ανάλογα με το μέγεθος των δανείων που θα δοθούν από τα υπόλοιπα μέλη της G7.

Τα μελλοντικά έσοδα που θα προέλθουν από δεσμευμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία θα χρηματοδοτήσουν την αποπληρωμή των σχετικών δανείων. Τα περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, ύψους 210 δισ. ευρώ, φυλάσσονται στην ΕΕ και παραμένουν δεσμευμένα βάσει των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Τα νέα κονδύλια της ΜΧΣ θα εκταμιευθούν έως το τέλος του 2025, δεδομένης της συνεχούς δέσμευσης της Ουκρανίας να διαθέτει αποτελεσματικούς δημοκρατικούς μηχανισμούς, να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλους όρους σε επίπεδο εθνικών πολιτικών που θα καθοριστούν σε σχετικό μνημόνιο συνεννόησης. Επιπλέον, τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που περιγράφονται στο σχέδιο για την Ουκρανία, μαζί με ειδικά μέτρα για την πρόληψη της απάτης και άλλων παρατυπιών, θα ισχύουν και για το δάνειο ΜΧΣ.

«Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για την επίθεσή της στην Ουκρανία και την άγρια καταστροφή των υποδομών, των πόλεων, των χωριών και των σπιτιών της χώρας. Το βάρος της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας θα πέσει στους υπεύθυνους για την καταστροφή της, δηλαδή στη Ρωσία», δήλωσε εισηγήτρια της έκθεσης Κάριν Κάρλσμπρο (Φιλελεύθεροι, Σουηδία).

Το Συμβούλιο της ΕΕ (τα κράτη-μέλη) έχει ήδη εγκρίνει το δάνειο ύψους 35 δισ. ευρώ προς το Κίεβο. Μετά την έγκριση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο της ΕΕ αναμένεται να εγκρίνει τον κανονισμό με γραπτή διαδικασία, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ ευχαρίστησε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έγκριση ενός σχεδίου να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για ένα δάνειο στην Ουκρανία ύψους έως 35 δισ. ευρώ.

I am deeply grateful to the United Kingdom for providing Ukraine with an additional $3 billion in financial assistance to support our military needs, which will be repaid using profits from immobilized Russian assets.

This important step makes the UK the first G7 country to…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2024