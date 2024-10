G7: Οι υπουργοί Άμυνας υποστηρίζουν τη «μη αναστρέψιμη πορεία» της Ουκρανίας προς ένταξη στο ΝΑΤΟ

Οι υπουργοί Άμυνας των χωρών της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών (G7) υποστηρίζουν τη "μη αναστρέψιμη πορεία της Ουκρανίας προς την πλήρη ευρωατλαντική ενσωμάτωση, περιλαμβανομένης της ένταξης στο ΝΑΤΟ", όπως ανέφεραν σε δήλωση που εξέδωσαν σήμερα.

«Υπογραμμίζουμε την πρόθεσή μας να συνεχίσουμε να παρέχουμε βοήθεια στην Ουκρανία, περιλαμβανομένης στρατιωτικής βοήθειας βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα» στη σύγκρουσή της με τη Ρωσία, ανέφεραν οι G7 έπειτα από τη συνάντησή τους στη Νάπολη της Ιταλίας.

Οι υπουργοί Άμυνας της G7 ζήτησαν επίσης "σημαντική και σταθερή αύξηση" της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, που αντιμετωπίζει σοβαρή επισιτιστική κρίση λόγω του πολέμου Χαμάς-Ισραήλ.

