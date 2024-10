Στην Χαν Γκανγκ από τη Νότια Κορέα το Νόμπελ Λογοτεχνίας

Η νοτιοκορεάτισσα συγγραφέας Χαν Κανγκ τιμήθηκε σήμερα με το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Η νοτιοκορεάτισσα συγγραφέας Χαν Γκανγκ τιμήθηκε σήμερα με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2024 «για την έντονη ποιητική της πρόζα που αντιμετωπίζει ιστορικά τραύματα και εκθέτει την ευθραυστότητα της ανθρώπινης ζωής», σύμφωνα με την ανακοίνωση της σουηδικής Ακαδημίας που απονέμει το βραβείο.

Είναι η πρώτη συγγραφέας από τη Νότια Κορέα που τιμάται με αυτό το βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατ. κορωνών Σουηδίας (1,1 εκατ. δολάρια).

Παράλληλα με τη λογοτεχνία η Χαν Γκανγκ, ασχολείται επίσης με τα εικαστικά και τη μουσική, κάτι που αντανακλάται στο σύνολο της λογοτεχνικής παραγωγής της.

