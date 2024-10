CEO Clubs Greece Forum: Η εκθετική ηγεσία στην καρδιά της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής ανάπτυξης

Το δεύτερο ετήσιο Forum του CEO Clubs Greece για το 2024 θα πραγματοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου στον ιστορικό χώρο του Ωδείου Αθηνών με τίτλο «Leadership on Scale: Who can you help people become?».

Τα Forums του CEO Clubs Greece, τα οποία πραγματοποιούνται παραδοσιακά δύο φορές τον χρόνο, πάντα εστιάζουν και ερευνούν με πρωτοποριακό τρόπο καίριες θεματικές, αναπτύσσοντας δημιουργικό διάλογο μεταξύ των CEOs των μεγαλύτερων εταιριών στην Ελλάδα και συνδυάζοντας μοναδικά θεωρία και πράξη. Τα Forums του CEO Clubs Greece αποτελούν επίσης ένα μοναδικό σημείο συνάντησης των CEOs μελών του Club, των διοικητικών ομάδων τους, καθώς επίσης και επίλεκτων CEOs εκτός Club, που επιθυμούν να διευρύνουν περαιτέρω τις γνώσεις τους, να εμβαθύνουν σε θεματικές που τους ενδιαφέρουν και να βιώσουν τα οφέλη της συμμετοχής στο Forum του CEO Clubs Greece.

Το Forum αυτό θα εμβαθύνει στην έννοια της εκθετικής ηγεσίας, όπως απαιτούν οι γεωπολιτικές, τεχνολογικές, δημογραφικές, ενεργειακές, και χρηματοοικονομικές εξελίξεις οι οποίες, μετά από μία περίοδο σχετικής ηρεμίας, πλέον αναταράζουν και διαμορφώνουν εκ νέου την τοπική και παγκόσμια αγορά.

Συμβαδίζοντας με την ιδέα της συν-δημιουργίας η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των δράσεων του CEO Clubs Greece, το πρόγραμμα του Forum αποτελείται από τρία μέρη και έχει δομηθεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει απόψεις από διαφορετικές πλευρές. Εισαγωγή στη θεματική θα κάνει ο κ. Arne Gast, Senior Partner, McKinsey & Company, αναλύοντας τους πέντε τομείς αλλαγών που επαναπροσδιορίζουν την ουσία και εφαρμογή της ηγεσίας σήμερα.

Στη συνέχεια, ο κ. Thomas Kolster, διεθνούς φήμης Marketing & Sustainability Advisor, θα εστιάσει στο πώς μπορεί η ηγεσία να προσαρμοστεί στις ανάγκες της νέας εποχής, θέτοντας στο επίκεντρο τη διευρυμένη και πολυδιάστατη πλέον προσωπική ανάπτυξη του κάθε ηγέτη, και την, κατ’ επέκταση ανάπτυξη, έμπνευση και παρακίνηση του ανθρωπίνου δυναμικού σε ατομικό, εταιρικό και κοινωνικό επίπεδο.

Το Forum θα ολοκληρωθεί με μία τρίτη ενότητα, στην οποία, θα δοθεί ο λόγος στους επικεφαλής οργανισμών, μελών και μη του CEO Clubs Greece, ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Με το συντονισμό του κ. Δημήτρη Μιχόπουλου, Founder of Genius & Crazy, οι κ.κ. Έλενα Χουλιαρα, President & Managing Director, AstraZeneca, Σταυρούλα Καμπουρίδου, CEO, Dias SA, Γεώργιος Καρακούσης, Deputy CEO, PPC Group (ΔΕΗ), και Κώστας Λούκας, Regional General Manager of Government, Microsoft EMEA, θα εστιάσουν στις αλλαγές, ηγετικές και οργανωτικές, οι οποίες μπορούν να απελευθερώσουν συμπεριληπτική και βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς περιορισμούς, για εταιρείες οι οποίες επιθυμούν να υπεραποδώσουν σε αυτήν την εποχή της παγκόσμιας αναταραχής.

«Η μελέτη, ανάπτυξη και εξέλιξη της ηγεσίας βρίσκεται στην καρδιά των πρωτοβουλιών του οργανισμού μας και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του οράματός μας», σημειώνει η κυρία Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece. «Η ηγεσία, όμως, δεν παραμένει στάσιμη, ούτε εξελίσσεται ανεξάρτητα από αυτούς που την εφαρμόζουν, αλλά συν-δημιουργείται. Γι’ αυτό και είμαστε περήφανοι που τα Forums του Club μας, σε συνδυασμό με τους εξέχοντες ομιλητές και τη συμμετοχή των μελών μας συμβάλλουν πλέον καθοριστικά και αποφασιστικά στην ανάπτυξη της ηγεσίας στη χώρα μας, τονώνοντας την ανταγωνιστικότητα και την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, και θέτοντας τις βάσεις για ένα δυναμικότερο μέλλον».

