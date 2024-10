Δαμασκός: Νεκρός ο γαμπρός του Νασράλα μετά από το ισραηλινό χτύπημα

Ο γαμπρός του δολοφονηθέντος ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα σκοτώθηκε σήμερα από ισραηλινό πλήγμα στη Δαμασκό, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές.

Ο γαμπρός του δολοφονηθέντος ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα σκοτώθηκε σήμερα από ισραηλινό πλήγμα στη Δαμασκό, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές.

⚠️Breaking : Israel reportedly targeted in broad daylight a residential area hitting 3 story building in Syria’s capital city of Damascus .

🔴 Reports confirm that there are civilians casualties with huge material damage as you can clearly see !! #Iran #Syria #Damascus pic.twitter.com/5koCvLQEs6

— Jinan Syria (@Jinan_Syria) October 2, 2024