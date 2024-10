Επ. Ανταγωνισμού: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ

Την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, υπεγράφη το «Μνημόνιο Συνεργασίας» μεταξύ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής, Καθηγητής Αστικού Δικαίου, Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, και η Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Ειρήνη Σάρπ, προέβησαν στην επίσημη υπογραφή του Μνημονίου που σηματοδοτεί μια νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ της Νομικής Σχολής και της ΕΑ. Σκοπός είναι η στενή συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των Αρχών Ανταγωνισμού για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στο πεδίο του ανταγωνισμού και κατ΄ επέκταση στην αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού στην πράξη.

1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Ανταγωνισμού

Μετά το πέρας της υπογραφής του Μνημονίου ακολούθησε το 1ο διεπιστημονικό συνέδριο ανταγωνισμού υπό τη διοργάνωση της Νομικής Σχολής και του ΠΜΣ με θέμα «Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός». Υπό τον τίτλο “Emerging Challenges in Competition Law Enforcement: forging links between enforcers and academia”, διακεκριμένοι ομιλητές εξέτασαν τις νομικές και οικονομικές εξελίξεις που επηρεάζουν το Δίκαιο Ανταγωνισμού.

Τέθηκαν επίκαιρα ερωτήματα, ενδεικτικά, όπως:

Απειλεί η αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά την ελεύθερη και αντικειμενική λήψη αποφάσεων στις δημοκρατικές κοινωνίες;

Θα πρέπει η σύγχρονη αντιμονοπωλιακή νομοθεσία να γίνει περισσότερο ευέλικτη προκειμένου να ασπαστεί πολιτικές που είναι εκ πρώτης όψεως ξένες προς την προώθηση της ευημερίας των καταναλωτών;

Αποκτά η σύγχρονη αντιμονοπωλιακή νομοθεσία ολοένα και περισσότερο προληπτικό (ex ante) χαρακτήρα;

Αλλάζει η χρήση αλγορίθμων στις ψηφιακές αγορές το πλαίσιο άμυνας των επιχειρήσεων έναντι αιτιάσεων παράβασης των κανόνων ανταγωνισμού ή/ και τις θεωρίες βλάβης στο δίκαιο του ανταγωνισμού;

Απαιτούνται νέα εργαλεία για την εφαρμογή του άρθρου 102 ΣΛΕΕ;

Διατηρεί ο «αξιοκρατικός ανταγωνισμός» (“competition on the merits”) το περιεχόμενο που οι θεωρητικοί του δικαίου του ανταγωνισμού και οι επαγγελματίες στο χώρο αυτό γνωρίζουν εδώ και χρόνια, ενισχύεται αυτό ή, τελικά, έχει καταστεί κενό κέλυφος;

Ποια είναι η ουσία του ελέγχου και της επιβολής κυρώσεων για την αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά όταν τίθενται σε διακινδύνευση δημόσιες δαπάνες;

Τέλος, με ποιους τρόπους αλλάζει το αντιμονοπωλιακό σκηνικό λόγω της ιδιωτικής επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού;

Στο συνέδριο συμμετείχαν διακεκριμένοι ομιλητές, τόσο από τη Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, κορυφαίοι οικονομολόγοι και νομικοί, μέλη της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού και της ΕΕ. Αξιόλογη ήταν και η παρουσία του κοινού, με εκπροσώπους των επιχειρήσεων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης των νομικών προκλήσεων και, βεβαίως, των φοιτητών παλαιών και νέων του ΠΜΣ του δικαίου ανταγωνισμού.