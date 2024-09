Ανασύρθηκε η σορός του Χασάν Νασράλα από το αρχηγείο της Χεζμπολάχ - Στο τραπέζι η κατάπαυση πυρός.

Η σορός του δολοφονηθέντα ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα ανασύρθηκε από το σημείο της ισραηλινής αεροπορικής επίθεσης στα νότια προάστια της Βηρυτού και είναι άθικτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων ότι η σορός του Νασράλα δεν έφερε άμεσα τραύματα και ότι φαίνεται πως η αιτία θανάτου ήταν αμβλύ τραύμα από τη δύναμη της έκρηξης.

Η επιχείρηση ανάσυρσης των νεκρών μελών και ηγετικών στελεχών της σιιτικής οργάνωσης, μετά την αεροπορική επιδρομή του IDF στη Βηρυτό, οδήγησε τους εργάτες στην εύρεση των πτωμάτων. Νωρίτερα, ο IDF ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε σωρεία νέων επιδρομών με πυραύλους τύπου Saar 4.5 κατά της Χεζμπολάχ, παραχωρώντας υλικό που καταγράφει τις στιγμές των εκρήξεων σε νευραλγικές δομές της σιιτικής οργάνωσης.

Παράλληλα, ένας Ιρανός κατάσκοπος φέρεται να παρείχε στο Ισραήλ πληροφορίες σχετικά με την άφιξη του Χασάν Νασράλα στα νότια της Βηρυτού, όπως αποκαλύπτει η Le Parisien. Σύμφωνα με λιβανέζικο μέσο, που επικαλείται τη γαλλική ιστοσελίδα, ο Νασράλα έφτασε στα νότια προάστια της Βηρυτού με το ίδιο ακριβώς όχημα με τον Αμπάς Νιλφορουσάν, τον αναπληρωτή διοικητή της ιρανικής δύναμης Quds στο Λίβανο.

Επιπλέον, στη συνάντηση φέρεται να συμμετείχαν 12 υψηλόβαθμα στελέχη της Χεζμπολάχ. Παράλληλα, σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, κατά την επίθεση τα μαχητικά αεροσκάφη έριξαν δεκάδες βόμβες καταστρέφοντας καταφύγια και σήραγγες στο υπόγειο αρχηγείο της Χεζμπολάχ στο προάστιο Νταχίγια της Βηρυτού.

Αναλυτής που επικαλούνται οι New York Times, όπως μετέδωσε το The Times of Israel, επεσήμανε πως τα οκτώ αεροσκάφη F-15I που ισοπέδωσε την περιοχή ήταν εξοπλισμένα με τουλάχιστον 15 πυρομαχικά 2.000 λιβρών με αμερικανικής κατασκευής σύστημα καθοδήγησης ακριβείας που προσαρμόζεται στις βόμβες.

Μετά τη δολοφονία του Νασράλα, η Χεζμπολάχ αντιμετωπίζει την τεράστια πρόκληση να εξαλείψει τη διείσδυση στις τάξεις της, η οποία επέτρεψε στο Ισραήλ, να καταστρέψει οπλικές εγκαταστάσεις, να παγιδεύσει τις επικοινωνίες της και να δολοφονήσει τον βετεράνο ηγέτη, η τοποθεσία του οποίου αποτελούσε επί χρόνια επτασφράγιστο μυστικό.