Νετανιάχου: Το Ισραήλ κατάφερε στη Χεζμπολάχ μια σειρά πληγμάτων που δεν θα είχε ποτέ φανταστεί

Αν η Χεζμπολάχ δεν κατάλαβε το μήνυμα, σας το υπόσχομαι, θα το καταλάβει, τονίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Στα ύψη η αγωνία για ανάφλεξη της ευρύτερης Μέσης Ανατολής.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι ο στρατός κατάφερε στη Χεζμπολάχ του Λιβάνου «μια σειρά πληγμάτων που δεν θα είχε ποτέ φανταστεί», έπειτα από μια νύχτα σφοδρών, διασυνοριακών ανταλλαγών πυρών και ενός πλήγματος εναντίον της Βηρυτού την Παρασκευή.

«Τις τελευταίες ημέρες, έχουμε καταφέρει στη Χεζμπολάχ μια σειρά πληγμάτων που δεν θα είχε ποτέ φανταστεί. Αν η Χεζμπολάχ δεν κατάλαβε το μήνυμα, σας το υπόσχομαι, θα το καταλάβει», συμπλήρωσε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε το γραφείο του.

«Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι οι κάτοικοι στο βόρειο τμήμα θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους με κάθε ασφάλεια. Καμία χώρα δεν μπορεί να ανεχθεί να ανοίγουν πυρ εναντίον των κατοίκων της, εναντίον των πόλεών της και ούτε εμείς, το Κράτος του Ισραήλ, θα το ανεχθούμε», κατέληξε.

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ δήλωσε πως η οργάνωση έχει εισέλθει σε μια νέα φάση στη μάχη της με το Ισραήλ, την οποία περιέγραψε ως μια «ανοικτή μάχη ξεκαθαρίσματος» λογαριασμών, σε σχόλια που έκανε σήμερα, κατά τη διάρκεια της κηδείας ενός ανώτερου διοικητή που σκοτώθηκε σε ένα ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού την Παρασκευή.

Την ίδια ώρα, η Χαμάς χαιρέτισε σήμερα «τη γενναιότητα» της Χεζμπολάχ, η οποία συνεχίζει να εκτοξεύει ρουκέτες εναντίον του βόρειου Ισραήλ παρά τα πλήγματα που έχει καταφέρει ο ισραηλινός στρατός στη λιβανική οργάνωση.

«Η Χαμάς χαιρετίζει τους μαχητές της αντίστασης στον Λίβανο για τη μάχη και το θάρρος τους μπροστά στη σιωνιστική πολεμική μηχανή και για την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να πολεμούν για να στηρίξουν τον παλαιστινιακό λαό (…) στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη», επισημαίνει η Χαμάς σε ένα δελτίο Τύπου.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ εκτιμά ότι η λιβανική Χεζμπολάχ τελεί υπό όλο και αυξανόμενη πίεση από τη στρατιωτική ισχύ του Ισραήλ. Σύμφωνα με το γραφείο του, ο Γκάλαντ είπε ότι η Χεζμπολάχ νιώθει τώρα σαν να την καταδιώκουν.

Ο Γκάλαντ είπε επίσης ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ θα συνεχιστούν έως ότου η χώρα μπορέσει να διασφαλίσει ότι οι κάτοικοι των πόλεων στο βόρειο Ισραήλ θα μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Τόνισε ότι αυτός είναι ο στόχος και η αποστολή και το Ισραήλ θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να το επιτύχει αυτό.

Δεκάδες αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ εξαπέλυσαν ξανά εντατικούς βομβαρδισμούς χθες Σάββατο στον νότιο Λίβανο, οχυρό της Χεζμπολά, την επομένη του βομβαρδισμού ο οποίος αποκεφάλισε επίλεκτη μονάδα του λιβανικού σιιτικού κινήματος, στοιχίζοντας συνολικά τη ζωή σε 45 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων αμάχων.

Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών, η οποία εντείνει τη διεθνή ανησυχία για εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή, εξώθησε τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, τον Νατζίμπ Μικάτι, να ακυρώσει το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετείχε στις εργασίες υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ, καλώντας να «τερματιστούν οι φρικτές σφαγές» που διαπράττονται από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

Παράλληλα, επικαλούμενο την «απρόβλεπτη φύση του συνεχιζόμενου πολέμου», το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε χθες τους Αμερικανούς που βρίσκονται στον Λίβανο να φύγουν το ταχύτερο από τη χώρα, όσο ακόμα είναι «διαθέσιμη» η επιλογή να επιβιβαστούν σε εμπορικές πτήσεις.

