Μέση Ανατολή: Ολονύχτια επίθεση της Χεζμπολάχ με ρουκέτες στο Ισραήλ

Την αεροπορική βάση Ραμάτ Νταβίντ στοχοποίησε η σιιτική οργάνωση. Διεθνής ανησυχία για εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή. Οι ΗΠΑ καλούν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν το Λίβανο.

Το λιβανέζικο κίνημα Χεζμπολά ανακοίνωσε μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες ότι στοχοποίησε την αεροπορική βάση Ραμάτ Νταβίντ του Ισραήλ εκτοξεύοντας δεκάδες πυραύλους, σε αντίποινα για τις «επανειλημμένες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο». Πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 30 ρουκέτες από τις οποίες φέρεται να τραυματίστηκε ένα άτομο από θραύσματα. Η επίθεση ήρθε ως απάντηση στα εντατικά ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη μεθόριο.

BREAKING: Haifa under attack. Hezbollah is targeting industrial and military Israeli facilities in the area with direct hits. Massive explosions are heard and reports that Ramat David air base have been hit. These are long range missiles. Lebanon has every right to defend itself pic.twitter.com/kOzLLaTI35

— Hadi (@HadiNasrallah) September 21, 2024