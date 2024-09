Λίβανος: Μαζικές εκρήξεις σε βομβητές μελών της Χεζμπολάχ - Τουλάχιστον 8 νεκροί και 2.750 τραυματίες

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα από τις ταυτόχρονες εκρήξεις εκατοντάδων βομβητών που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Τελευταία ενημέρωση 18.43

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα από τις ταυτόχρονες εκρήξεις εκατοντάδων βομβητών που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Μεταξύ των θυμάτων είναι δύο μαχητές του φιλοϊρανικού κινήματος. Δύο πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι ένας από τους νεκρούς μαχητές ήταν γιος βουλευτή της Χεζμπολάχ.

Μια ανώτερη πηγή της οργάνωσης είπε στο Reuters πως ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα δεν τραυματίστηκε από τις εκρήξεις, ενώ ένα δεκάχρονο κορίτσι σκοτώθηκε στον ανατολικό Λίβανο από την έκρηξη βομβητή του πατέρα της, μέλους της Χεζμπολάχ, τόνισε μια πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η οργάνωση -αν και αρχικά δεν κατηγόρησε το Ισραήλ- εν συνεχεία ανέφερε ότι είναι «εξ ολοκλήρου υπεύθυνο» για την ταυτόχρονη έκρηξη βομβητών μελών της οργάνωσης.. Σε ανακοίνωσή του το λιβανέζικο κίνημα διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ «θα λάβει δίκαιη τιμωρία» μετά από «αυτή την εγκληματική επίθεση».

Τουλάχιστον 2.750 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μαχητές της Χεζμπολάχ και υγειονομικοί, τραυματίστηκαν σήμερα όταν οι βομβητές που χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν εξερράγησαν σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου.

Αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, που μιλούσε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε πως η πυροδότηση των βομβητών ήταν η «μεγαλύτερη παράβαση ασφαλείας» που έχει υποστεί η οργάνωση στον πόλεμο με το Ισραήλ που μετράει σχεδόν έναν χρόνο.

Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει ερωτήματα του Reuters για τις πυροδοτήσεις.

Πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ δήλωσε στο AFP πως «ένας μεγάλος αριθμός» μελών της φιλοϊρανικής οργάνωσης τραυματίστηκαν από έκρηξη των βομβητών τους, ένα σύστημα ραδιομηνυμάτων, σε πολλά προπύργια της οργάνωσης στον Λίβανο -- δήλωσε ωστόσο ότι δεν έχει σημειωθεί κανένας θάνατος.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε πως ο Ιρανός πρεσβευτής στον Λίβανο, Μοτζτάμπα Αμανί, τραυματίστηκε σε μία από τις εκρήξεις. Το Reuters δεν μπορεί προς το παρόν να επιβεβαιώσει την είδηση.

Η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε πως ο Ιρανός πρεσβευτής στη Βηρυτό τραυματίστηκε από την έκρηξη ενός βομβητή.

«Μας δήλωσε πριν από μερικά λεπτά ότι είναι καλά, έχει τις αισθήσεις τους και ότι δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο», πρόσθεσε η ιρανική τηλεόραση, χωρίς να διευκρινίζει αν ο βομβητής του ανήκε.

Οι βομβητές που εξερράγησαν ήταν το πιο πρόσφατο μοντέλο που έφερε η Χεζμπολάχ τους τελευταίους μήνες, δήλωσαν τρεις πηγές ασφαλείας.

Δημοσιογράφος του Reuters είδε ασθενοφόρα να σπεύδουν στα νότια προάστια της πρωτεύουσας Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, εν μέσω εκτεταμένου πανικού. Πηγή ασφαλείας δήλωσε πως μηχανισμοί εκρήγνυντο επίσης στον νότιο Λίβανο.

Στο νοσοκομείο Όρος Λίβανος δημοσιογράφος του Reuters είδε μοτοσικλέτες να σπεύδουν στον χώρο των επειγόντων περιστατικών όπου άνθρωποι με αίματα στα χέρια κραύγαζαν από τον πόνο.

Ο επικεφαλής του δημόσιου νοσοκομείου Ναμπατίγε στο νότιο τμήμα της χώρας, Χάσαν Ουάζνι, δήλωσε στο Reuters πως περίπου 40 τραυματίες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα στο νοσοκομείο του. Τα τραύματα περιλαμβάνουν πληγές στο πρόσωπο, στα μάτια και στα άκρα.

Το κύμα των εκρήξεων κράτησε περίπου μία ώρα μετά τις αρχικές εκρήξεις που σημειώθηκαν γύρω στις 3:45 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας). Προς το παρόν δεν είναι σαφές πώς πυροδοτήθηκαν οι συσκευές.

Δυνάμεις των λιβανικών υπηρεσιών εσωτερικής ασφάλειας ανέφεραν ότι ένας αριθμός συσκευών ασύρματης επικοινωνίας πυροδοτήθηκαν σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, ιδιαίτερα στα νότια προάστια της Βηρυτού προκαλώντας τραυματισμούς.

Ομάδες ανθρώπων συγκεντρώθηκαν στην είσοδο κτηρίων για να δουν αν άνθρωποι που γνώριζαν τραυματίστηκαν, ανέφερε ο δημοσιογράφος του Reuters.

Περιφερειακά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα από κλειστό δίκτυο τηλεόρασης που δείχνουν κάτι που μοιάζει με μια μικρή συσκευή η οποία είχε τοποθετηθεί δίπλα στο ταμείο ενός παντοπωλείου όπου ένας άνθρωπος πλήρωνε να εκρήγνυται.

BREAKING: Hundreds of members of Hezbollah, including fighters and medics, seriously wounded after the pagers they use to communicate exploded - video from one of the locations in Beirut, Lebanon

pic.twitter.com/H4l7hvL3Mt

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 17, 2024