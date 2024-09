Ο πρώτος περίπατος από ιδιώτη στο Διάστημα - «Από εδώ η Γη μοιάζει με έναν τέλειο κόσμο»

Ο πρώτος περίπατος ιδιώτη στο Διάστημα είναι γεγονός.

Μία ιστορική στιγμή για την επιστήμη και την ανθρωπότητα βίωσε ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Τζάρεντ Άιζακμαν, καθώς έγινε ο πρώτος πολίτης του κόσμου που περπάτησε στο Διάστημα. Με τη βοήθεια μιας κάψουλας του SpaceX - που ανήκει στον Έλον Μασκ - και ένα τετραμελές πλήρωμα να τον στηρίζει, έζησε το όνειρο 700 χιλιόμετρα μακριά από τη Γη.

Commander @rookisaacman has egressed Dragon and is going through the first of three suit mobility tests that will test overall hand body control, vertical movement with Skywalker, and foot restraint pic.twitter.com/XATJQhLuIZ

— SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024