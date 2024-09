Μπιλ Γκέιτς: Τα 2 πράγματα που τον κρατούν ξάγρυπνο τις νύχτες

Πολλά είναι αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο και ανησυχούν τον Μπιλ Γκέιτς, με τον δισεκατομμυριούχο φιλάνθρωπο να προειδοποιεί συχνά το ευρύ κοινό για διάφορα δυσοίωνα ζητήματα, από τις επερχόμενες «κλιματικές καταστροφές» έως τις συνταρακτικές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

Δύο είναι, όμως, οι πιθανές καταστροφές που φοβίζουν περισσότερο τον Γκέιτς. Ο κόσμος του σήμερα βιώνει πολλές αναταραχές που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν «έναν μεγάλο πόλεμο», λέει στην εκπομπή «Make It» του CNBC. Και ακόμη και «εάν αποφύγουμε έναν μεγάλο πόλεμο... τότε, ναι, θα μπορούσε να ξεσπάσει μία ακόμη πανδημία, πιθανότατα εντός των επόμενων 25 ετών».

Οι επιστήμονες τυπικά θεωρούν τις πανδημίες ως πιθανά, ακόμη και αναπόφευκτα, συμβάντα με την πάροδο του χρόνου. Αποτελούν, πράγματι, ολοένα και πιο συχνό φαινόμενο λόγω παραγόντων όπως η κλιματική αλλαγή και η πληθυσμιακή αύξηση, σύμφωνα με έρευνα.

Για τον Γκέιτς και άλλους ευαισθητοποιημένους με το θέμα της παγκόσμιας υγείας, το ερώτημα δεν είναι εάν θα εμφανιστεί σύντομα μία ακόμη πανδημία. Το θέμα είναι εάν τα έθνη θα είναι πιο προετοιμασμένα από ό,τι ήταν για την Covid-19. «Η χώρα που ο κόσμος περίμενε να ηγηθεί και να αποτελέσει πρότυπο δεν ανταποκρίθηκε σε αυτές τις προσδοκίες», λέει ο Γκέιτς, αναφερόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Γκέιτς έγραψε το 2022 ένα βιβλίο με τίτλο «How to Prevent the Next Pandemic», με το οποίο εγκαλεί διάφορες κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, για το ότι δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένες το 2020. Στο βιβλίο, έκανε πολλές συστάσεις για χώρες σε όλο τον κόσμο, όπως το να υιοθετήσουν ισχυρότερες πολιτικές καραντίνας, επενδύοντας στην παρακολούθηση των ασθενειών και ενισχύοντας την έρευνα και ανάπτυξη εμβολίων.

Ενώ έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, με αυξημένες δαπάνες για την ετοιμότητα για πανδημία στις ΗΠΑ και αλλού, ο Γκέιτς λέει ότι η παγκόσμια ανταπόκριση δεν είναι ακόμη αρκετή. «Παρόλο που έχουν δοθεί κάποια διδάγματα από την πανδημία του κορονοϊού, ήταν πολύ λιγότερα από ό,τι θα περίμενα, δυστυχώς», λέει.

Οι πολιτικές διαιρέσεις που πολλοί πιστεύουν ότι παρεμπόδισαν την ανταπόκριση του κόσμου στον Covid-19 εξακολουθούν να στέκονται εμπόδιο στην κατάλληλη προετοιμασία για το επόμενο ξέσπασμα, προσθέτει ο Γκέιτς: «Πρέπει να συγκεντρωθούμε στο τι κάναμε και τι δεν κάναμε καλά, αυτό ακόμα δεν συμβαίνει... Ίσως στα επόμενα πέντε χρόνια να βελτιωθεί. Αλλά, μέχρι στιγμής, προκαλεί αρκετή έκπληξη».